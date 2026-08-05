Te pidieron ‘adelanto’ para rentar un departamento en CDMX? Así roban tu dinero con las falsas rentas en redes sociales

¡Que no te quiten todo tu dinero! En redes sociales abundan publicaciones de renta de departamentos y casas en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, muchas veces podría tratarse de estafas, por ello, es importante tomar precauciones para evitar caer en fraudes.

“Le pregunté cuál era el procedimiento para poder apartarla. Me dijo con el 50% que le tenía que mandar la copia de mi INE y el comprobante con el que yo había dado el 50% y quedaba apartada”, explicó Ricardo Rocha, víctima de esta estafa en redes sociales.

Cómo evitar fraudes al rentar: Recomendaciones clave para verificar un inmueble antes de dar un anticipo

Los estafadores aprovechan la premura de las víctimas por encontrar un nuevo hogar. Expertos nos comparten algunas recomendaciones clave para evitar caer en trampas antes de realizar algún pago.

