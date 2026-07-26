¿Cuánto costará la lista de útiles de la SEP? Adquirir los materiales escolares será más caro este ciclo 2026-2027
Completar la lista de útiles escolares para el ciclo 2026-2027 será un 20% más alto, por lo que las familias mexicanas comienzan a comprar de poco a poco.
“Tenemos que hacer maravillas”. Cada año la lista de útiles se convierte en el dolor de cabeza para miles de madres y padres de familia, y es que este año se espera que los precios de cada material suban aproximadamente un 20%, pero ¿a cuánto saldra surtir los materiales escolares?
Al acudir a comprar la lista de útiles escolares, los mexicanos podrían gastar alrededor de $834 pesos por hijo. Esto sin contar las mochilas, la lonchera y los uniformes escolares.
“Buscar lo más económico que se puedes y decirles a los niños que cuiden sus cosas (...) Ahorrarse unos pesitos para terminar de pagar la lista de útiles, explicó Diana Alcántara, madre de familia que acudió a comprar los materiales para sus hijos.
¿Cómo ahorrar este regreso a clases 2026?
¡Toma nota! Existen algunos métodos que benefician a tu bolsillo durante la compra de uniformes, mochilas y otros elementos de la lista de útiles escolares, ¿los conoces?
- Arma un presupuesto: Antes de salir a comprar los artículos, se recomienda hacer una lista con los productos que se adapten a tu economía, esto evitará que gastes de más.
- Compara calidad y precio: Es importante verificar la calidad de los productos, así como los precios que se manejan en cada establecimiento.
- Reutiliza útiles escolares: Revisa cuidadosamente los materiales que utilizaste el ciclo escolar anterior, si ves que alguno aún sirve, utilizado para este regreso a clases 2024; puedes hacerlo también con uniformes y mochilas.