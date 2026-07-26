¿Cuánto costará la lista de útiles de la SEP? Adquirir los materiales escolares será más caro este ciclo 2026-2027

“Tenemos que hacer maravillas”. Cada año la lista de útiles se convierte en el dolor de cabeza para miles de madres y padres de familia, y es que este año se espera que los precios de cada material suban aproximadamente un 20%, pero ¿a cuánto saldra surtir los materiales escolares?

Al acudir a comprar la lista de útiles escolares, los mexicanos podrían gastar alrededor de $834 pesos por hijo. Esto sin contar las mochilas, la lonchera y los uniformes escolares.

“Buscar lo más económico que se puedes y decirles a los niños que cuiden sus cosas (...) Ahorrarse unos pesitos para terminar de pagar la lista de útiles, explicó Diana Alcántara, madre de familia que acudió a comprar los materiales para sus hijos.

¿Cómo ahorrar este regreso a clases 2026?

¡Toma nota! Existen algunos métodos que benefician a tu bolsillo durante la compra de uniformes, mochilas y otros elementos de la lista de útiles escolares, ¿los conoces?

