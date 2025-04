El fin del bono demográfico en México: Una bomba de tiempo para la economía y las pensiones

El mal llamado Fondo del Bienestar, debería llamarse “Fondo del Malestar”, ya que no solo crea un privilegio insostenible, sino que cierra los ojos a una verdad incontrovertible. México le dice adiós al bono demográfico y saluda a la crisis de pensiones.

México está dejando de ser un país de jóvenes, al país se le está yendo el bono demográfico, ya que este año se estará llegando al tope de mexicanos en edad de trabajar y eso para el futuro del pago de pensiones es crucial.

El declive del bono demográfico: Menos trabajadores, más jubilados

“El sistema lo pagan los que vienen, pues no funciona porque los que vienen van a ser menos de los que se están pensionando”, dijo Carlos Elizondo Mayer-Serra, analista e investigador.

Para lograr dimensionar el problema que se viene en México, es importante mencionar que del 2000 al 2025, las personas en edad productiva aumentaron en más de 27 millones de personas.

“Son los que están llegando al mercado de trabajo, pero si no les das trabajos productivos, pues no sirven para nada, si se van a Estados Unidos el bono demográfico lo cobra alguien más, la capacidad de generar riqueza de sus jóvenes que están llegando al mercado de trabajo no se queda en México”, mencionó Elizondo Mayer-Serra.

Fuga de talento y políticas insostenible

El problema es que a partir del próximo año, la tendencia se empezará a revertir y el grupo de jóvenes se empezará a reducir drásticamente, es decir, habrá menos gente en edad de trabajar.

Carlos Elizondo, dijo que, “La pregunta es cómo la suavizamos, por qué la bomba es inevitable, porque los países están envejeciendo”.

Y sí, porque del otro lado de la pirámide poblacional viene lo más grave, de la misma y alarmante manera ha crecido la población mayor de 65 años, ya que entre 2000 y el 2025 esa población pasó de 5 millones a más de 11 millones.

En 2050 serán 26 millones 761 mil 237 personas, y para el 2050, se volverá a duplicar, 2.3 veces más. Así, mientras el bono demográfico pasa de largo, en México se la viven regalando dinero, endeudando al país y sin generar empleos para esos mexicanos productivos.

“No es sostenible lo que estamos viendo es una economía que no crece, y no hay finanzas públicas que aguanten si el país no crece” concluyó el analista e investigador.