¡Carencias por todos lados! Crisis en Hospital de la Niñez Oaxaqueña; reportan falta de insumos

La crisis de salud en Oaxaca cada vez es más grande, actualmente se reporta que al menos tres instituciones médicas operan a medias, uno de ellos es el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, un lugar con muchas carencias, mientras que el Gobierno del estado, asegura que no les falta nada.

Actualmente, trabajadores de este hospital entraron en paro de labores debido a la falta de insumos en este lugar. Esto es lo que se vive en el centro médico.

Trabajadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña reportan falta de insumos; el Gobierno dice que todo funciona bien

Recordemos que en junio del año pasado, el Hospital de la Niñez en Oaxaca se inundó, por ello, pacientes, médicos y enfermeros, fueron trasladados al Hospital de la Mujer, el cual no ha sido inaugurado, por lo que las deficiencias son innumerables, abriendo el paso a uno de los tantos problemas de este hospital.

Aarón Pérez, Coordinador de Oncología, contó que al ser trasladados al Hospital de la Mujeres, la falta de insumos fue mayor, pues los elevadores no servían, no tenían laboratorio de análisis clínicos, y no contaban con un banc de sangre, el cual es primordial en todos los centros médicos.

“Hay evidencias de cómo los compañeros camilleros al principio aceptaron cargar y subir dos pisos a los pacientes, pero después dijeron, oye es muy peligroso, se nos cae un niño y en qué responsabilidad incurrimos”, compartió el Coordinador de Oncología.

Sin embargo, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que el hospital está completamente funcional, que no le hace falta nada, pues tienen todas las condiciones para trabajar. Sin embargo, las imágenes del Hospital de la Niñez Oaxaqueña muestra otra cosa completamente distinta.

Trabajadores y pacientes regresan a Hospital de la Niñez después de 7 meses; las necesidades son mayores

7 meses después, las y los pacientes regresaron al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, encontrándose que las necesidades para trabajar y atender a los enfermos eran mayores. Actualmente, el hospital solo opera al 20% de su capacidad, y solo atiende a poco más de 20 pequeños internados.

El Dr. Héctor Miranda, Pediatra del Hospital de la Niñez en Oaxaca, asegura que el Gobernador del estado quiere echarles la culpa por regresar al lugar, cuando el directivo fue el que les dio la orden de regresar.Explica que en este hospital no pueden recibir pacientes graves pues no cuentan con un área de terapia intensiva, los quirófanos están inhabilitados, además no cuentan con camas, lámparas y otros utensilios para poder brindar atención médica.

“Eso no es politiquería, eso es una irresponsabilidad de los funcionarios, del gobernador Jara, ante la problemática que enfrentan las unidades médicas no nada más de este hospital, sino de todo el estado”, Dr. Aarón Pérez, Coordinador Oncología.