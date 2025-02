Grave crisis en IMSS e ISSSTE: Pacientes sin cirugía ni medicamentos por irregularidades

Las deficiencias en los servicios de salud públicos en México han alcanzado un punto crítico. Pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denuncian la falta de medicamentos, insumos y atención médica especializada.

“La atención es pésima, no hay medicamentos, no hay laboratorio, no hay para hacer un electrocardiograma”, señaló Cruz Gemma Hernández Cruz, una paciente afectada por la crisis en el IMSS.

Irregularidades del IMSS afectan a pacientes

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el IMSS incurrió en diversas irregularidades en la contratación de servicios clínicos y anestesia en varias de sus unidades médicas. Entre las anomalías se encuentran pagos sin comprobar y la participación de empresas con los mismos socios en licitaciones, lo que apunta a un posible esquema de corrupción.

“Se detectó que varias de las empresas compiten por estas licitaciones, pero son de los mismos socios, representantes legales”, explicó Janette Oropeza, investigadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de FUNDAR.

La ASF revisó el uso de 5,750 millones de pesos erogados por el IMSS en 2023 y encontró inconsistencias en al menos 1,226 millones de pesos. Un ejemplo de estas fallas es la empresa “CBH+ Especialistas en Innovación Médica”, que no entregó las máquinas de anestesia ni el personal necesario para su operación, obligando a los médicos a trabajar con recursos propios. Además, en Nayarit y Sinaloa se instalaron máquinas incompletas.

Medicamentos y material caducado

Por su parte, en el ISSSTE se detectó que BIRMEX entregó 8,060 piezas caducas de medicamentos y material de curación, agravando aún más la situación de los derechohabientes.

“Estamos transitando en un problema de falta de planeación y de organización con todos estos cambios que se dieron a principios del sexenio anterior”, advirtió Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Mientras no se esclarezca el destino de los recursos públicos, miles de pacientes como Gemma continúan esperando la atención médica que les corresponde por derecho.