¡A 3 pesos! Productores de limón enfrentan crisis por bajos precios en Veracruz

A pesar de que Veracruz es uno de los estados que más limón produce a nivel nacional, actualmente los productores enfrentan una crisis en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; Esto se debe al desplome en los precios del cítrico y las plagas que ponen en riesgo su economía.

Precios del limón a la baja: ¿A qué se debe?

El limón persa, que ha sido un pilar económico para esta región, ha experimentado un descenso continuo en su precio durante las últimas seis semanas. De acuerdo con Juan Antonio Delón, citricultor de la zona, la reja de limón de segunda y tercera calidad se vende actualmente entre 3 y 5 pesos.

“Por primera vez en muchos años, incluso en una década o más, estamos vendiendo a precios tan bajos que varios compañeros han optado por tirar la producción”, compartió Juan Antonio para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Incluso el limón de primera calidad, destinado a la exportación, apenas alcanza los 3 pesos por kilogramo, un costo que a duras penas alcanza a cubrir los insumos de los jornaleros, según lo que narran productores del cítrico

Productores de limón ofrecen alternativas para salir de la crisis en Veracruz

Conscientes de la competencia que existe a nivel nacional en la producción de limones, algunos productores han planteado la posibilidad de trabajar en una denominación de origen para el limón de Martínez de la Torre.

Un distintivo que les permitiría posicionar su producto con mayor valor en los mercados internacionales y garantizar precios más justos, ya que tras la temporada de sequia, hoy los huertos lucen con una sobreproducción, mientras que los precios se tienen que rematar.

“Aquí tenemos limón de una semana que no se pudo sacar y acá está lo que es el verde que no tiene precio ahorita, su valor está entre los tres pesos el kilo, pero, pues hay mucho limón en la zona por lo mismo no vale tanto”,relató Haniel Rivera, citricultor..

Plagas complican la producción del limón en Veracruz

Además de la caída en los precios, en Veracruz los limoneros enfrentan el problema de la plaga del trip . Este pequeño insecto afecta la calidad de los frutos, provocando que su cáscara se torne amarilla y se seque, impidiendo su exportación a mercados clave como Estados Unidos.

Ante esta situación, algunos productores han optado por vender los cultivos infestados a jugueras, que pagan apenas 1 peso por kilogramo. Esto representa una pérdida significativa para los citricultores, quienes dependen de esta actividad como su principal fuente de ingresos