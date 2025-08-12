Transporte público suspenderá servicio en 22 municipios en Chiapas por falta de gasolina

La crisis por falta de combustible en Chiapas se agudiza y amenaza con paralizar gran parte de la actividad en 22 municipios del estado. Desde la noche del domingo, decenas de estaciones de servicio en tres regiones chiapanecas comenzaron a quedarse sin gasolina, generando largas filas y tensión entre automovilistas y transportistas; sin embargo, el panorama podría empeorar este martes, ya que el transporte público ha anunciado la suspensión total del servicio en 22 municipios debido a que sus unidades no cuentan con combustible para operar. Esta medida afectará directamente a miles de personas que dependen de este medio para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades diarias.

Julio Mérida, taxista local, describe el panorama que enfrenta la población: “Pues estamos buscando desde ayer, andamos ya mi tanque de poquito en poquito vamos en gasolinera en gasolinera y pues aquí estamos haciendo cola porque está la situación muy crítica la verdad”.

Causas visibles del desabasto de gasolina en Chiapas

Existen al menos dos factores clave que han desencadenado esta emergencia.

1. Paro de distribuidores: Las empresas responsables de transportar el combustible mediante pipas han detenido operaciones. Según su versión, Pemex les adeuda millones de pesos, situación que ha impedido la continuidad en la entrega de gasolina a las estaciones.

2. Bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución: Jubilados y empleados activos mantienen bloqueadas las instalaciones como medida de protesta. Entre sus demandas está el pago de recursos pendientes destinados al hospital que atiende a los trabajadores de Pemex. Jonhson de los Santos González, trabajador jubilado, señala que “el adeudo como lo hemos manifestado es de aproximadamente ya van para los 13 meses que le deben al hospital... las familias se han enfermado, los trabajadores se han endeudado porque han tenido que ir a buscar el recurso para que las familias no se muera.”

Racionamiento y gasolineras operando al mínimo

Las pocas estaciones que aún logran despachar combustible han optado por racionar la venta. En algunos casos, solo se permite cargar hasta 20 litros por vehículo, equivalentes a 200 pesos, de acuerdo con lo reportado por agrupaciones de taxistas.

“Si pocas, muy pocas, en la zona norte nada más como dos nada más y hasta eso muchas gasolineras nomás están dando 20 litros que nada más 200 pesos según los grupos que tenemos de taxis”, comenta Julio Mérida.