Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, grabó su nombre en los libros de récords como el máximo goleador en la historia del fútbol profesional con 807 goles, tras un brillante "hat-trick" en el triunfo del sábado contra el Tottenham Hotspur por la Premier League. El marcador fue 3-2, siendo el equipo del Manchester United el ganador.

El título de máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol es muy disputado y la FIFA no lleva un registro oficial, pero el organismo estima que el austro-checo Josef Bican anotó 805 goles durante una carrera que se prolongó desde 1931 a 1955.

𝑶𝒄𝒉𝒐𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒊𝒔.



Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol profesional 👏 pic.twitter.com/6eW7QhCgbi — Manchester United (@ManUtd_Es) March 12, 2022

Los goles de Cristiano Ronaldo han sido marcados para Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la selección de Portugal, pues a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha marcado 5 goles con el Sporting de Portugal, 136 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con el Juventus de Turín y 115 con la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo hace historia contra Tottenham Hotspur

Durante el partido del Manchester United contra Tottenham Hotspur realizado en el estadio Old Trafford, Cristiano Ronaldo hizo su primer gol, el cual fue un soberbio disparo desde lejos, en el minuto 12, que lo ayudó a igualar el récord.

Posteriormente, el internacional portugués superó a Bican con un toque tras un pase de Jadon Sancho para poner al Manchester United 2-1 al frente, antes de anotar con un fuerte cabezazo su tercer gol provocar las celebraciones, cuando el Manchester United se ponía 3-2.

Fue el triplete número 59 en la carrera de Cristiano Ronaldo y el primero para el equipo de Old Trafford desde 2008 tras su regreso.

3⃣7⃣ years old

4⃣9⃣ hat-trick of his club career



𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝘀 pic.twitter.com/eaZp9rAwut — FIFA.com (@FIFAcom) March 12, 2022

En tanto, a Pelé se le atribuyen 643 goles "oficiales" para Santos; el total de su carrera también es tema de debate, y el cálculo de la FIFA es de 767. Sin embargo, para muchos aficionados, esta cifra es mayor.

"Pelé marcó mil 91 goles para Santos y mil 282 en toda su carrera… De estos, 448 fueron marcados en lo que se considerarían amistosos, y torneos amistosos internacionales ", mencionó Odir Cunha, historiador del Santos en una entrevista realizada para ESPN en 2021.

Con información de Reuters.

