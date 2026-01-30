Pidió un taxi por aplicación y desapareció: declaran culpable al feminicida de Paola Bañuelos

En julio de 2024, el nombre de Paola Andrea Bañuelos Flores ocupó titulares y redes sociales. Una joven de 23 años que tras salir a un bar junto con su prima y pedir un taxi por aplicación, fue encontrada sin vida días después en Mexicali, Baja California.

A casi dos años del feminicidio, la justicia llegó para Paola y su familia, luego de que el conductor Sergio Daniel “N”, fuera declarado culpable por los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares.

Cronología del feminicidio de Paola Bañuelos

Paola Andrea, de 23 años y estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), salió la noche del 7 de julio de 2024 a un antro ubicado en la zona de Jardines del Valle, en Mexicali.

Alrededor de las 2:00 de la mañana del 8 de julio, tanto ella como su prima decidieron regresar a casa, por lo que su tío acudió al lugar y se ofreció a llevarla; sin embargo, Paola ya había solicitado un taxi de Didi.



02:12 horas: Arribó un Nissan Versa oscuro, conducido por Sergio Daniel “N”.

02:15 horas: Inicia el viaje y Paola sube, presuntamente, en el asiento del copiloto. Esa fue la última vez que Paola fue vista con vida.

Tras perder contacto con ella, familiares y amigos comenzaron una búsqueda desesperada, pero no fue hasta el 11 de julio, que su cuerpo fue localizado en una zona despoblada en la zona oriente de la ciudad.

La necropsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento , además de que en su cuerpo se localizaron huellas de abuso sexual y rasguños, en un intento por defenderse de su agresor.

Taxista se entrega a las autoridades

Tras abandonar el cuerpo de la joven, Sergio Daniel “N” huyó a Ciudad Obregón, Sonora, pero al ser señalado como la última persona que vio con vida a Paola Andrea decide entregarse a las autoridades.

Al momento de su detención, presentaba rasguños en los brazos, lesiones que, de acuerdo con la Fiscalía, Paola le ocasionó al intentar defenderse.

Las investigaciones también revelaron que el imputado contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que reforzó la acusación en su contra.

¡Justicia para #PaolaAndrea!



El 7 de julio de 2024, Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, salió de su casa en la Colonia Independencia para disfrutar de una noche, pero nunca regresó. Abordó un taxi de plataforma conducido por Sergio Daniel N... Nunca llegó a su destino.… pic.twitter.com/Xz6zwWtbAz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 12, 2024

Declaran culpable a Sergio Daniel “N” por feminicidio y desaparición

La justicia tardó en llegar, pero la tarde del miércoles 28 de enero de 2026, Sergio Daniel “N” fue declarado culpable por los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares.

De acuerdo con el juez, se encontró ADN del agresor en las uñas de Paola, lo que indica que la joven intentó defenderse. Esto coincide con las lesiones que presentaba el joven al momento de su detención.

Será el próximo miércoles 4 de febrero cuando se defina la sentencia condenatoria para este feminicida, aunque la gobernadora de Baja California solicitó la pena máxima, que podría superar los 120 años de prisión.

La justicia llega, sí, pero tarde. Y mientras las autoridades “hacen su trabajo”, no podemos olvidar a las víctimas de feminicidio cuyos agresores siguen libres. Recordar a Paola no es solo nombrarla: es exigir que su historia no se repita.