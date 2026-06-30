¿Quién es “La Muñeca”, presunto implicado en asesinato de colaboradores de Clara Brugada?

Jovany "N", alias "La Muñeca", pasó de ser un nombre poco conocido fuera del mundo del narcomenudeo a convertirse en una pieza relevante dentro de una de las investigaciones criminales más importantes de la Ciudad de México. Su captura en Yautepec, Morelos, lo colocó en el centro de las indagatorias por el asesinato de dos altos funcionarios de Clara Brugada ocurrido en mayo de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, "La Muñeca" presuntamente controlaba puntos de venta de droga en colonias del norte de la Ciudad de México, principalmente en El Arbolillo I, San Felipe de Jesús, Impulsora y otras zonas de la alcaldía Gustavo A. Madero. Además, las autoridades lo identifican como integrante de La Unión Tepito.

¿Cuál era la relación de "La Muñeca" con "El Chamaco"?

Las indagatorias también lo vinculan con Samuel Santos Carvajal, alias "El Chamaco", señalado por la Fiscalía capitalina como uno de los presuntos autores materiales del doble homicidio. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han informado cuál habría sido el papel específico de "La Muñeca" dentro de la planeación o ejecución del crimen.

Su presunta cercanía con "El Chamaco" y su posición dentro de la estructura criminal son, por ahora, los principales elementos que mantienen abierta la línea de investigación en su contra.

Detuvieron en Morelos a "La Muñeca", presunto implicado en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX.



Con esta captura ya suman 19 detenidos, pero aún no se conoce quién ordenó el crimen ni cuál fue el móvil del ataque.



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19 detenidos... pero aún sin respuestas ante el crimen de colaboradores de Clara Brugada

Con la captura de "La Muñeca", el número de personas detenidas por este caso sigue aumentando. Las autoridades han realizado múltiples operativos, cateos y detenciones de presuntos operadores logísticos, financieros y miembros de la célula criminal relacionada con el ataque.

Hasta ahora, las investigaciones han llevado a la captura de casi 20 personas con distintos niveles de presunta participación. Entre ellas figuran presuntos integrantes de la célula de ejecución, operadores logísticos, personas señaladas de brindar apoyo financiero y colaboradores que, según la Fiscalía capitalina, facilitaron recursos, vehículos y movimientos para concretar el ataque y ayudar a los responsables a escapar.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Francisco "N", identificado como el presunto coordinador logístico del crimen y quien fue captado por cámaras de videovigilancia días antes del ataque. También fueron detenidos Isaí "N", Jasiel "N", Wendy "N", Dylan "N" y Jocabed "N", entre otros. Al menos la mitad de los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa.

Sin embargo, pese al número de capturas y a los avances en la investigación, las autoridades todavía no han informado quién ordenó el asesinato ni cuál fue el móvil que desencadenó uno de los crímenes de mayor impacto en la Ciudad de México.