Precio del dólar HOY 7 de octubre de 2025: Peso cede terreno en el tipo de cambio

En el arranque de la primera quincena de octubre, el peso mexicano opera con una ligera depreciación frente al dólar. Este martes 7 de octubre, los mercados financieros muestran cautela debido a la falta de consensos en Estados Unidos para aprobar una ley de gasto a corto plazo, lo que genera incertidumbre.

Precio del dólar hoy martes 7 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Si buscas las mejores opciones para tus operaciones de cambio, Banco Azteca es tu aliado. Este martes, el precio del dólar en ventanilla se encuentra en $17.40 pesos a la compra y se vende en $18.94 pesos.

Recuerda que puedes acudir a cualquiera de sus sucursales en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los siete días de la semana.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 7 de octubre de 2025?

En la frontera, un termómetro clave de la economía, el precio del dólar en Tijuana se reporta en un promedio de $18.35 pesos a la venta en las principales casas de cambio de la ciudad.

Costo del dólar canadiense hoy 7 de octubre de 2025 en México

Para quienes realizan transacciones con la divisa canadiense, el tipo de cambio en México dentro de Banco Azteca este día es de $13.80 pesos por dólar canadiense a la venta; mientras que la compra está en 11.80 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 7 de octubre de 2025?

El mercado de las criptomonedas opera con números mixtos. El precio del Bitcoin se mantiene relativamente estable este martes, cotizando alrededor de los 121 mil 609 dólares, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 236 mil 848 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este martes 7 de octubre?

El mercado energético global muestra una tendencia a la baja, pero estable. Los precios del “oro negro” operan en una jornada marcada por la evaluación de los inventarios y las perspectivas de la demanda a nivel mundial;

