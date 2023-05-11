Las agrupaciones afines a la 4T que buscan formar un partido político

El camino de la Cuarta Transformación inició cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscaba la Jefatura de Gobierno a la CDMX, desde entonces y a más de 20 años de su consolidación, diferentes organizaciones morenistas con el gen 4T han buscado afianzarse como un nuevo partido político.

De acuerdo con algunos líderes de agrupaciones políticas estas surgen con el fin de reforzar el movimiento de la Cuarta Transformación y capitalizar más triunfos electorales en 2024; sin embargo, la acción ha sido duramente criticada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, al acusar a lar organizaciones de "colgarse del nombre".

En diversas ocasiones Mario Delgado ha deslindado a Morena de las recientes agrupaciones políticas nacionales que se registraron ante el INE, al enfatizar que no permitirá "se cuelguen" de conceptos de la 4T ni que funcionen como grupos de presión para los procesos electorales.

Lo anterior luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgara el registro a nuevas ocho agrupaciones, con el "gen de la Cuarta Transformación":



Alianza Patriótica Nacional

Demócrata Liberal

Humanismo Mexicano

5 de Mayo Movimiento Reformador

Con Causa Social

Que Siga la Democracia

Movimiento Arcoíris por México

Frente por la Cuarta Transformación

¿Cuáles han sido las organizaciones de la 4T que buscan formar un partido político?

Entre las agrupaciones más polémicas que ha causado la molestia no solo del líder de Morena, sino también del presidente AMLO, quien es considerado fundador del movimiento de la 4T, se encuentran:



La Alianza Patriótica por la 4T de Ricardo Peralta Saucedo

Surge de una asociación civil fundada en 2020 sin fines de lucro. La página oficial define a la agrupación como "un espacio plural e inclusivo, que da voz a todas las personas, para lograr el cambio verdadero".

El legatario de nuestro presidente es definitorio de manera muy inteligente. #AhoraEsAdanAugusto



Matemáticas premonitorias. 👊🏼👇🏼https://t.co/UHb2hTCBRP pic.twitter.com/UHut8SL9Oa — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 4, 2023

"Que siga la democracia" - Gabriela Jiménez Godoy

El organismo se dedica a promover la democracia y el poder popular, de acuerdo con su página oficial es presidido por Gabriela Jiménez Godoy, quien en 2022 generó controversia: “promocionar propaganda en favor de AMLO”.

Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de ‘Que Siga La Democracia’ y Felipe Calderón

|Archivo

Movimiento arcoíris por México de Salma Luévano Luna

La diputada federal de Morena, Salma Luévano Luna dio a conocer que Movimiento Arcoíris por México nació como una figura jurídica que busca fortalecer la defensa de los derechos humanos y luchar por un país más justo.

Hay Agrupaciones Políticas Nacionales con 'gen' 4T, como la que lidera @GabyJimenezMX, ex aliada de Ricardo Anaya, que han provocado la molestia del presidente nacional de #Morena, @mario_delgado#Esqueletos con @IrvingPineda



Programa completo👉https://t.co/NXzYEHsO1B pic.twitter.com/NtKfTntf9J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 11, 2023

Frente por la 4T de Elías Moreno Brizuela

El Frente es encabezado por el exsenador del PRD, Elías Miguel Moreno Brizuela, quien recientemente anunció que llamaría a la tarea de afiliación masiva en todo el país para poder participar en la elección del 2024.



Humanismo Mexicano - Wmanuel Reyes y Hamblet García

Los representantes de Humanismo Mexicano Wmanuel Reyes y Hamblet García son reconocidos por ser fieles a la iglesia mexicana La Luz del Mundo, envuelta en escándalos de abuso sexual de menores.

Además, en redes sociales la organización presume tener a 26 mil ciudadanos simpatizantes registrados a través de la aplicación del INE, Apoyo Ciudadano.