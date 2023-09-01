Desde el Tren Maya hasta el caso Ayotzinapa: Los pendientes de AMLO a un año de terminar su mandato

Este viernes se llevará a cabo el quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde el mandatario rendirá cuentas a los mexicanos sobre las acciones del gobierno hechas en el último año. En ese sentido, es importante recordar los pendientes que todavía tiene para el final de su sexenio.

¿Cuáles son los pendientes de AMLO a un año de terminar su mandato?

El tabasqueño ganó la presidencia el 1 de julio de 2018 junto a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al tomar protesta el 1 de diciembre de ese mismo año, realizó 100 pronunciamientos, los cuales se comprometió a realizar al final de su sexenio.

La austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. pic.twitter.com/N2K1UPC5Js — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 31, 2023

Desde el 1 de julio de 2021, el mandatario dio por cumplidos 98 de sus 100 compromisos; sin embargo, hasta la fecha hay más de dos faltantes:



Esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Aclarar el caso de corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana

El funcionamiento de la refinería Dos Bocas, la cual se prometió en tres años; sin embargo, se reagendó para julio de este año.

La inauguración del Tren Maya, la cual está prevista para diciembre de 2023.

Un sistema de salud de primer mundo, "como Dinamarca", el cual no estaba desde un inicio en su lista.

Que se apruebe el plan B electoral.

Descentralización del gobierno federal.

Que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

El gobierno de AMLO también se lleva algunas menciones importantes como el sexenio más violento en México, de acuerdo con estadísticas como el INEGI., también, el 2022 se señaló como el más violento para periodistas en la historia moderna del país.

El sexenio de AMLO finalizará el 1 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de lo establecido previamente a la reforma. López Obrador será el primer mandatario en dejar su cargo antes de cumplir el sexenio, pues la ley entrará en vigor en 2024.

