¿Cómo tramitar un permiso de portación de arma en México?

Para poder tramitar un permiso de portación de arma en México, se deben seguir ciertos pasos, por eso si estás interesado te contamos cuáles son los requisitos debes cumplir.

Cabe señalar que tener un arma, en particular para defensa propia, se trata de un derecho que todo habitante del país tiene garantizado por la constitución, pero para ellos es necesario saber las reglas. Expertos señalan que uno de los principales motivos de los mexicanos para querer una es garantizar su propia seguridad.

“Hay interés de las personas de acceder a tener un arma de fuego como un instrumento de legítima defensa y como única alternativa, en el caso concreto, para poder resguardar su integridad en el ámbito de la inseguridad que se está viviendo en méxico.” detalla Juan Manuel Aguilar, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Requisitos para la licencia de portación de armas en México

Todo aquel que desee obtener la licencia y adquirir un arma con fines de seguridad personal, debe llenar primero un formulario que emite la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Posteriormente debe completarse la constancia domiciliaria y presentar una identificación oficial ante las oficinas de la Sedena en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México o en la oficina para trámites de Monterrey, Nuevo León.

Asimismo, debes contemplar que uno de los criterios es la naturaleza de la ocupación o empleo del solicitante, así como certificado de antecedentes no penales, certificado de no consumo de drogas, certificado médico – psicológico, certificado médico de no impedimento físico y acta de nacimiento

¿Qué tipo de armas puedo portar con el permiso de la Sedena?

Este tipo de licencia debe renovarse cada dos años y sólo aplica para armas que no son de uso exclusivo de las fuerzas armadas como una AK-47 o un fusil calibre .223.

“Esta situación podría materializarse en diferentes contextos y más que nada estaría vinculado a la parte de que una persona al sentirse insegura, al ser parte de un proceso de extorsión en el cual hay diferentes actores criminales, lo están intimidando, le están quitando su tranquilidad, esta persona opte por armarse”, agregó Juan Manuel Aguilar.

Cabe señalar que el permiso de portación de arma será individual y el trámite de expedición o renovación tendrá un costo de 2 mil 450 pesos mexicanos.

¿Dónde adquirir las armas autorizadas por la Sedena?

Y es que según cifras oficiales diariamente se otorgan alrededor de 20 o 30 permisos para portar un arma de fuego en México; entre 2019 y 2022 se han concedido 32 mil licencias muchas veces por el nivel de violencia que se vive en diversas regiones del país.

Incluso existe la aplicación DCAM para teléfonos celulares en la que la propia Sedena informa los procedimientos para adquirir las armas, municiones y accesorios, además de que en ella pueden descargarse los formatos necesarios.