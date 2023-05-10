¿Cuándo abrirá el Parque Aztlán, que sustituirá a la feria de Chapultepec?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, dio a conocer cuándo abrirá el Parque Aztlán, el cual sustituirá a la feria de Chapultepec. Esto fue durante un recorrido de supervisión de la obra, sobre la cual ha asegurado en otras ocasiones que "será uno de los mejores del mundo".

Con música de mariachis apapachamos a las mamás que nos acompañaron a la visita de obra en Parque Aztlán. ¡Feliz Día de la Madre! pic.twitter.com/Hh0Whn3MDA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 10, 2023

¿Cuándo abrirá el Parque Aztlán?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la fecha de inauguración del Parque Aztlán será el miércoles 30 de agosto de 2023 y la entrada será gratuita.

Fue desde julio de 2021, cuando la jefa de Gobierno dio el banderazo de inicio de construcción del Parque Aztlán; sin embargo, se destacó que este sería inaugurado en tres etapas, siendo la última cuando esté funcionando correctamente y abierto en su totalidad, en primera instancia se anunció que sería abierto en septiembre de 2023.

El Parque Aztlán contará con una rueda de la fortuna de 85 metros|Gob CDMX

¿Dónde estará el Parque Aztlán?

El parque Aztlán se ubicará en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, junto al Papalote Museo del Niño, y la entrada será gratis. El proyecto representó una inversión de 4 mil millones de pesos al gobierno de la CDMX, según lo anunciado por Claudia Sheinbaum.

¿Cómo será el Parque Aztlán?

Conformado por casi seis hectáreas, el Parque Aztlán contará con:



Una rueda de la fortuna de 85 metros, la cual contará con cabinas cerradas, aire acondicionado, calefacción y el recorrido durará entre 15 a 20 minutos.

Juegos mecánicos

Torre de caída libre de 50 metros de altura.

Carrusel veneciano de dos pisos pintado completamente a mano.

Casa de los sustos en realidad virtual.

Teatro volador.

Juegos tradicionales: ocho juegos infantiles y seis familiares.

Un parque especial para un foro de espectáculos.

El nuevo espacio para el Museo Dolores Olmedo.

La jefa de Gobierno de la CDMX adelantó que los precios de los juegos se mantendrán a los mismos que tenía la feria de Chapultepec.