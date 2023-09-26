¡Hay fecha! Cámara de diputados establece comparecencias para titular del IMSS, SSa, Bienestar y CFE

El pleno de la Cámara de Diputados dio a conocer las fechas en las que funcionarios federales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Salud rendirán comparecencias para analizar el Quinto Informe de Gobierno.

Los anuncios se dan luego de que el pasado martes 19 de septiembre, el presidente de la Jucopo, Eduardo Ramírez Aguilar, estableció que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O sería el primero en comparecer ante el pleno de los diputados para explicar el paquete económico que propone el gobierno federal para 2024.

¿En qué fechas comparecerá el titular del SSa, IMSS, CFE y Bienestar?

El acuerdo alcanzado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) establece que el 31 de octubre deberá rendir cuentas el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y responsable del IMSS –Bienestar, Zoé Robledo Aburto; el funcionario está citado ante las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud.

Para el 15 de noviembre será llamado a comparecer el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El acuerdo también incluye fechas para otros funcionarios federales que estaban pendientes por definir, como es el caso del 26 de octubre comparecerá el Titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett Díaz ante Comisiones de Energía y de Infraestructura.

EL 30 de octubre rendirá cuentas la Secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, ante diputados de la Comisión de Bienestar.

Estos servidores públicos forman de los 19 funcionarios federales que estaban agendados, sin fecha, para rendirán cuentas en San Lázaro con motivo del 5° Informe Presidencial.

Celebramos la firma del Convenio de Colaboración entre @Tu_IMSS y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)



Con esta firma se implementarán estrategias conjuntas para asesorar y orientar a las y los trabajadores afiliados a la #CROC y proporcionarle… pic.twitter.com/7hRcOhLNru — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 26, 2023

¿Qué funcionarios federales comparecen en octubre?

De acuerdo con lo establecido por el titular de la Jucopo, el calendario aprobado establece las siguientes fechas para octubre:

