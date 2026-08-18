Narcan: Esto es lo que contiene y así se usa se usa para “salvar vidas”

El Narcan se ha vuelto un recurso importante a la hora de salvar vidas, desde el aspecto médico en la actualidad, especialmente por su capacidad para actuar de manera rápida y efectiva frente a situaciones críticas de emergencia médica. El aerosol nasal Narcan fue aprobado por primera vez por la FDA en 2015 como medicamento de venta con receta.

El poder del Narcan para salvar vidas

¿Para qué sirve? En esencia, el Narcan es un medicamento que puede salvarle la vida a una persona al revertir los efectos peligrosos en el cerebro y la respiración causados por una sobredosis.

Esta sustancia actúa de forma directa neutralizando los riesgos derivados del consumo de heroína, fentanilo u otros medicamentos opioides recetados que comprometen las funciones vitales.

¿Qué contiene el Narcan que puede neutralizar los riesgos por consumo de algunas drogas?

El Narcan es el nombre comercial del medicamento conocido científicamente como naloxona, el cual viene integrado en un envase pequeño diseñado para su uso práctico.

En 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dio luz verde este miércoles a la venta sin receta del Narcan, la principal versión de la naloxona, un medicamento para revertir la sobredosis en Estados Unidos.

Gracias a este formato, el producto puede administrarse de manera sumamente sencilla y rápida ya sea en forma de aerosol nasal o mediante una inyección actuando como un bloqueo para los opioides.

¿El narcan se vende en México?

Respecto a su distribución y comercialización, en lugares como los Estados Unidos se puede obtener directamente en una farmacia sin necesidad de presentar una receta médica.

Sin embargo, en México y la mayoría de los países su acceso es restringido a profesionales de la salud para manejar síntomas de sobredosis.

"El uso del aerosol nasal Narcan en personas dependientes de opioides puede provocar un síndrome de abstinencia grave caracterizado por dolores corporales, diarrea, aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia), fiebre, secreción nasal, estornudos, piel de gallina, sudoración, bostezos, náuseas o vómitos, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, escalofríos o temblores, calambres abdominales, debilidad y aumento de la presión arterial", se lee en un comunicado de la FDA.