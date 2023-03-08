¿Cuántas mujeres presidentas o primeras ministras hay en el mundo?

En el mundo de las política las mujeres poco a poco han ido ganando terreno en puestos importantes como presidentas o primeras ministras, un logro para recordar conmemorar este Día Internacional de la Mujer.

Aunque cada vez se nota más la participación de las mujeres en la vida política, aún falta un largo camino por recorrer, ya que ellas no representan ni el 40 por ciento en los cargos importantes en el mundo. Por ello para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M) te dejamos la lista de las presidentas o primeras ministras que están activas actualmente.

De acuerdo con ONU Mujeres, en este 2023 hay 20 mujeres que se desempeñan como presidentas o primeras ministras, lo que significa que con el ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión se logrará hasta dentro de 130 años.

A nivel mundial, las mujeres representan solo el 22.8 por ciento en los miembros de gabinetes de los gobiernos globales.

Pongezi kwa Chama Cha Mapinduzi (CCM) kwa kutimiza miaka 46. Pongezi kwa wana CCM na Watanzania wote. Busara na maono ya waasisi wetu viliunganisha TANU na ASP kutujengea chama hiki chenye misingi imara, kinachoendelea na kazi adhimu ya kuwatumikia Watanzania, Awamu hadi Awamu. pic.twitter.com/Z10RBaZYN3 — Samia Suluhu (@SuluhuSamia) February 5, 2023

Los puestos que más ocupan las mujeres en la política son los relacionados con Mujer e igualdad de género, familia e infancia, inclusión social, protección social, seguridad social y asuntos indígenas.

Ellas son las mujeres presidentas actuales en el mundo:

Katerina Sakellaropoulou, Grecia

Zuzana Caputová, Eslovaquia

Kersti Kaljulaid, presidenta de Estonia

Xiomara Castro, Honduras

Samia Suluhu, Tanzania

Margarita, Reina de Dinamarca

Halimah Yacob, Singapur

Bidhya Devi Bhandari, Nepal

Recibimos en la Casa Rosada a la reina Margarita II de Dinamarca. Nuestros países tienen economías complementarias y hay mucho para trabajar en conjunto en áreas como las energías renovables, la medicina y la seguridad alimentaria. pic.twitter.com/3jwfqqC6Ld — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 18, 2019

Tsai Ing-wen, Taiwán

Sandra Mason, Barbados

Paula-Mae Weekes, Trinidad y Tobago

Primeras Ministras en el mundo:

Sanna Marin, Finlandia

Katrín Jakobsdótirr, Islandia

Erna Solberg, Noruega

Mette Frederiksen, Dinamarca

Victoire Tomegah Dogbé Togo

Our heartfelt congratulations to #Ukraine and heroic Ukrainians on your national day. You are brave and unyielding. We stand with you. We won’t look away. We won’t forget Ukraine and its people. Slava Ukraini! 🇺🇦🇫🇮 pic.twitter.com/aQKXdKlthv — Sanna Marin (@MarinSanna) August 24, 2022

Las mujeres en parlamentos locales en el mundo

En 1995, el porcentaje de mujeres que ocupan algún escaño en los parlamentarios locales era del 11, por lo que hay un aumento considerable, ya que hoy en día la cifra aumentó a 26.5 por ciento.

Actualmente solo seis países tienen un parlamento con el 50 por ciento o más de los cargos bajo el mandato de una mujer, entre ellos se encuentran Ruanda (61%), Cuba (53%), Nicaragua (52%), México (50 %), Nueva Zelanda (50%) y Emiratos Árabes Unidos (50%).

En todo el mundo, hay 22 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños en cámaras bajas o parlamento.

