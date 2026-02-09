¡No para de subir! Inflación de México repunta en enero 2026; lista de productos que subieron de precio

¿Se va por los cielos? La inflación de México registró un aumento durante el mes de enero 2026, ubicándose por encima de la meta oficial del Banco de México (Banxico); te compartimos los productos que más subieron de precio en el primer mes del año.

El Banco Central del país busca ubicar la inflación en 3% con variación porcentual; se estima que podríamos alcanzar este nivel en el tercer trimestre de este año.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que la inflación de México se ubicó en 3.79% en enero 2026, cifra superior a los 3.77% registrados en la primera quincena del año.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de productos y servicios, se ubicó en 4.52% para 2026.

Lista de productos que subieron de precio en México 2026

El INEGI compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron de precios para el primer mes del año, afectados por la inflación, ¿cuáles son?



Limón

Cigarros

Plátanos

Refrescos envasados

Servicios domésticos

Otros productos que subieron su precio en enero 2026 fueron: Loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como los servicios de electricidad, vivienda propia, otros alimentos cocinados, además de restaurantes y similares.

📈 Rinde menos el dinero en México...



La inflación anual sube a 3.79% en enero 2026, mientras Banxico mantiene la tasa de interés.



📈 Rinde menos el dinero en México...

La inflación anual sube a 3.79% en enero 2026, mientras Banxico mantiene la tasa de interés.

Los precios que más subieron: limón, cigarros, plátano, refrescos y servicio doméstico.

Por el contrario, los artículos que bajaron de precio están: Transporte aéreo, chile serrano, otros chiles frescos, lechuga y col, así como los servicios turísticos en paquete, otras verduras y legumbres, huevo, Gas doméstico LP y detergentes.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.