Precio del dólar HOY 11 de septiembre: Peso avanza con fuerza antes del puente

En la antesala del fin de semana largo por las fiestas patrias, el peso mexicano cobra impulso y avanza con fuerza frente al dólar. Este jueves 11 de septiembre, la moneda nacional se vio favorecida por un dato de inflación en Estados Unidos mejor de lo esperado, lo que fortaleció a las monedas emergentes.

Respecto al plano internacional, la moneda estadounidense también está afectada por solicitudes de desempleo más débiles de lo esperado y cayó frente al yen, el franco suizo, el dólar y la libra esterlina; sin embargo, se mantiene en un nivel alto respecto a los últimos años.

Precio del dólar hoy jueves 11 de septiembre de 2025 en Banco Azteca

Si planeas comprar o vender dólares para el puente, Banco Azteca te ofrece una de las mejores opciones. Este jueves, el dólar en ventanilla se ubica en $17.60 pesos a la compra y se vende en $18.99 pesos.

Recuerda que sus sucursales están abiertas en un amplio horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

Precio del dólar hoy jueves 11 de septiembre de 2025 en Banco Azteca |Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 11 de septiembre de 2025?

En la frontera, un punto clave para el intercambio de divisas, el precio del dólar en Tijuana se sitúa en un promedio de $18.61 pesos a la venta en las principales casas de cambio.

Costo del dólar canadiense hoy 11 de septiembre de 2025 en México

Para quienes realizan transacciones con la divisa canadiense, el tipo de cambio promedio en México este día es de $12.00 pesos por dólar canadiense, a la compra; mientras que a la venta se ubica en $14.00 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 11 de septiembre de 2025?

El mercado de criptomonedas opera con volatilidad. El precio del Bitcoin muestra un ligero repunte este jueves, cotizando alrededor de los 114 mil 460 dólares, equivalentes a 2 millones 121 mil 579 pesos mexicanos aproximadamente.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 11 de septiembre de 2025? |Google

¿Cuál es el precio del petróleo este jueves 11 de septiembre?

El mercado energético global presenta un comportamiento mixto. Los precios del crudo operan con ligeras bajas, en una jornada donde los inversionistas evalúan los inventarios y las perspectivas de la demanda global, influenciados por los ataques de Israel en Catar y el ingreso de drones rusos a espacio aéreo polaco.

