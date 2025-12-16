Precio de la gasolina hoy 16 de diciembre: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

¡Llegó el momento de pedir posada! Este martes 16 de diciembre inician oficialmente los festejos navideños tradicionales en México. Con el arranque de las posadas, la movilidad en las tardes y noches se intensifica drásticamente en las grandes ciudades. Entre compras de último momento, traslados a reuniones y el flujo habitual, tener el tanque con buena reserva es la mejor estrategia para no quedar varado en el tráfico.

Para que disfrutes de las fiestas sin descuidar tu economía, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 16 de diciembre de 2025?

A nivel nacional, los precios presentan ligeros ajustes ante la alta demanda de la temporada:



Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.89 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.41 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy martes 16 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 16 de diciembre de 2025:

Gasolina Regular precio por litro: $23.51 pesos

precio por litro: $23.51 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.15 pesos

precio por litro: $26.15 pesos Diésel precio por litro: $26.19 pesos

Este martes, una de las gasolinas regulares más económicas se ubica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un costo aproximado de $21.80 pesos por litro|FIA

¿Cuál es el precio de gasolina en el Edomex hoy 16 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.87 pesos

precio por litro: $23.87 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.70 pesos

precio por litro: $25.70 pesos Diésel precio por litro: $26.10 pesos

Precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy

Gasolina Regular precio por litro: $23.85 pesos

precio por litro: $23.85 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.53 pesos

precio por litro: $26.53 pesos Diésel precio por litro: $26.51 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 16 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.75 pesos

precio por litro: $23.75 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.17 pesos

precio por litro: $27.17 pesos Diésel precio por litro: $26.12 pesos

¿Dónde es más barata la gasolina en México?

Porque comparar precios es vital. Este martes, una de las gasolinas regulares más económicas se ubica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un costo aproximado de $21.80 pesos por litro.

En contraste, si vas a zonas turísticas por las fiestas, ten en cuenta que en Cancún, Quintana Roo, la gasolina premium se mantiene como una de las más costosas, rondando los $28.65 pesos por litro.

Tip para las posadas: El tráfico de "hora pico" se extenderá más tarde de lo habitual hoy. Si puedes, carga gasolina al mediodía para evitar las filas nocturnas en las estaciones de servicio.