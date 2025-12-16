Precio del dólar HOY 16 de diciembre: Billete verde sufre ¿HORA DE COMPRAR?

Este martes 16 de diciembre, los mercados financieros atraviesan horas cruciales. El dólar estadounidense ronda mínimos de varias semanas frente al euro y el yen, manteniéndose a la expectativa de nuevos datos económicos en EU que podrían definir el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal (FED); evidentemente esto ha impactado en el precio y tipo de cambio en México.

La atención de los inversionistas está puesta en la "semana de los bancos centrales". El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra se reúnen este jueves, y el Banco de Japón lo hará el viernes. Por ahora, la economía de la zona euro muestra resistencia pese a los aranceles estadounidenses, lo que ha fortalecido al euro y debilitado al billete verde.

Precio del dólar hoy martes 16 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

Siguiendo la tendencia internacional de debilidad del dólar, las cotizaciones en ventanilla podrían presentar ajustes favorables para el peso.

El precio del dólar en Banco Azteca se cotiza hoy en $16.65 pesos a la compra y $18.75 pesos a la venta.

Recuerda verificar el tipo de cambio al momento de tu operación en cualquiera de sus sucursales, abiertas de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Precio del dólar hoy martes 16 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este lunes:



Euro: Se compra en $19.85 pesos y se vende en $22.54 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.15 pesos y se vende en $13.34 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 16 de diciembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $1,123.00 pesos a la compra y $1,223.00 pesos a la venta.

El petróleo se hunde: rompe la barrera de los 60 dólares

Las noticias son duras para el sector energético. Los precios internacionales del petróleo continúan en picada. El referencial europeo Brent quebró esta mañana el soporte psicológico de los 60 dólares por barril, situándose en sus niveles más bajos en siete meses (desde mayo).



Petróleo Brent: Pierde 89 centavos (1.5%), cotizando en $59.67 dólares el barril.

Pierde 89 centavos (1.5%), cotizando en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Cae 92 centavos (1.6%), ubicándose en $55.90 dólares el barril.

Cae 92 centavos (1.6%), ubicándose en el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: $53.13 dólares por barril.

*Con información de Reuters