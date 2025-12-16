¡Hacer una posada en México podría costarte hasta 10 mil pesos! Lista de precios y tips para ahorrar

Las posadas navideñas en México nos llenan de alegría, tradición y recuerdos invaluables; sin embargo, representan un costo extra en el bolsillo de los mexicanos, pero ¿cuánto costará organizar una de estas reuniones?

¿Cuánto cuesta hacer una posada navideña en México?

¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estimó que las posadas navideñas en México saldrán un 19 a 20% más caro que el año pasado.

En total, organizar una fiesta navideña podrá salir de $9 mil 800 a $10 mil pesos.

Lista de precios para una posada navideña en México

La ANPEC compartió la lista de precios de alimentos y productos básicos que se necesitan para poder hacer una posada; estos son los costos:



Decoraciones - $600 pesos.

Cena - $3 mil 500 pesos.

Velas y bengalas - $700 pesos.

Piñata - $700 pesos.

Bebidas con alcohol - $3 mil pesos.

Botanas - $1, 300 pesos.

Por otro lado, se estima que las posadas en un ambiente laboral podrían tener un costo de $500 pesos por desayuno, un aumento del 20% para este 2025.

Diciembre llegó con luces y celebración… pero también con precios más altos.

Peregrinaciones y posadas están entre 17% y 20% más caras, según el sondeo de ANPEC.

La inflación golpea directo a la economía familiar.#InflaciónDecembrina #ANPECInforma pic.twitter.com/qcHiZJlDbc — ANPEC (@ANPECmx) December 3, 2025

¿Cómo organizar una posada con menos presupuesto?

¡A celebrar sin gastar tanto! Si estás pensando en organizar una posada navideña sin gastar tanto dinero, te compartimos algunos consejos paa que el ticket no te salga tan caro.



Compartir los gastos entre amigos/familia.

Pedirle a cada invitado que lleve algo: pude ser comida o bebidas.

Haz un menú simple en lugar de un platillo elaborado; pueden ser botanas y algo fuerte.

Reduce las bebidas alcohólicas o elige opciones más económicas; pueden dividir los gastos también.

Consejos para ahorrar al organizar a una posada en México

Compara precios : Es sumamente importante no comprar en la primera tienda que se cruce en el camino, en el caso de los dulces, muchas veces salen más baratos en mercados o tiendas específicas.

: Es sumamente importante no comprar en la primera tienda que se cruce en el camino, en el caso de los dulces, muchas veces salen más baratos en mercados o tiendas específicas. Haz tu propia piñata: Comprar una piñata en estas fechas puede resultar un elevado presupuesto, pero ¿qué tal hacerla? Desde temprana edad, en la educación básica algunos aprendieron a realizarlas y el proceso no es nada complejo.

Comprar una piñata en estas fechas puede resultar un elevado presupuesto, pero ¿qué tal hacerla? Desde temprana edad, en la educación básica algunos aprendieron a realizarlas y el proceso no es nada complejo. Reutiliza adornos anteriores: Seguramente aún mantienes adornos de las festividades anteriores, en caso de que así sea es mejor volverlos a utilizar en lugar de comprar nuevos.

¿Cuándo inicia la temporada de posadas en México?

Las posadas llegaron a México con la conquista española, cambiando la tradición de los aztecas, quienes celebraban la llegada de su dios “Huitzilopochtli” durante el mes de diciembre, quien además era conocido como “Panquetzaliztli”.