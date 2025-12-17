Precio de la gasolina hoy 17 de diciembre: Costos a mitad de semana y antes de Navidad

Estamos en el "ombligo de semana" y la temporada de fiestas decembrinas ya se siente en cada esquina. Este miércoles 17 de diciembre, con las posadas en marcha y el aguinaldo circulando, la movilidad en las ciudades alcanza sus puntos más críticos. Mantener el tanque lleno no es solo precaución, es una necesidad para enfrentar las largas filas y el tráfico lento característico de estas fechas.

Para ayudarte a cuidar tu economía y que el dinero rinda para los regalos y la cena, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en la información oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 17 de diciembre de 2025?

Los precios se mantienen relativamente estables a mitad de semana, aunque con variaciones de centavos en zonas de alta demanda:



Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.89 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.41 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en CDMX hoy 17 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

precio por litro: $23.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.15 pesos

precio por litro: $25.15 pesos Diésel precio por litro: $26.19 pesos

Alerta: Gasolina HOY 17 de diciembre de 2025 en México y claves para ahorrar en tu quincena|JAVIER LIRA/NOTIMEX

Precio promedio de gasolina en el Estado de México hoy 17 de diciembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.89 pesos

precio por litro: $23.89 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.72 pesos

precio por litro: $25.72 pesos Diésel precio por litro: $26.12 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en Jalisco hoy 17 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.84 pesos

precio por litro: $23.84 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.53 pesos

precio por litro: $26.53 pesos Diésel precio por litro: $26.40 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 17 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.82 pesos

precio por litro: $23.82 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.42 pesos

precio por litro: $27.42 pesos Diésel precio por litro: $26.08 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar este miércoles?

A mitad de semana, encontrar el mejor precio hace la diferencia. Hoy, una de las gasolinas regulares más económicas se ubica en la zona norte, en Nava, Coahuila, con un precio de $21.82 pesos por litro. Por otro lado, la gasolina premium más costosa se sigue reportando en destinos turísticos como Puerto Vallarta, Jalisco, donde el litro puede alcanzar los $28.70 pesos.

