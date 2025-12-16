Peso mexicano se fortalece frente al dólar: Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores

¿Te conviene invertir? Por segundo día consecutivo la Bolsa Mexicana de Valores registró perdidas, aunque el peso mexicano volvió a remontar y ganó terreno frente al dólar.

Pese a esto, Wall Street también registró cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 16 de diciembre 2025.

¿En cuánto cerró la Bolsa Mexicana de Valores?

Rompiendo con la racha de ganancias acumuladas la semana pasada, el principal índice accionario de la BMV finalizó con un pérdida de 1,095.29 puntos, y al término de la jornada su valor actual fue de 63,230.87.

¡Súper peso! La moneda local se apreció con un 0.09 por ciento y finalizó en 17.95 unidades por dólar al cierre de los mercados.

Cierre de Wall Street hoy 16 de diciembre 2025

Ante una evaluación por la política monetaria de la Reserva Federal para 2026, los mercados bursátiles de Estados Unidos registraron una jornada mixta.

El Dow Jones cayó 302,30 puntos (0,62%) y el S&P 500 bajó 16,25 puntos (0,24%), afectados principalmente por descensos en los sectores de salud y energía.

En contraste, el Nasdaq logró recuperarse y subió 54,05 puntos (0,23%), impulsado por el buen desempeño de las empresas tecnológicas.

Precio del dólar en México hoy 16 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 16 de diciembre 2025, en $16.70 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 16 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 16 de diciembre de 2025, se ubica en 87 mil 520 dólares por unidad, registrando una importante aumento de 1.27% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 571 mil 430 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 16 de diciembre 2025

El precio del petróleo cayeron el martes por debajo de los 60 dólares por barril, su nivel más bajo desde mayo, ya que las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parecieron fortalecerse, lo que aumentó las expectativas de que se alivien las sanciones.

