Precio del dólar HOY 17 de diciembre: Así está el tipo de cambio en México

Llegamos al ombligo de semana con un respiro para las monedas emergentes y tensión en el sector energético. Este miércoles 17 de diciembre, el dólar estadounidense retrocede en los mercados internacionales y sigue impactando en el precio.

La razón principal son los recientes informes económicos en Estados Unidos que reafirman las expectativas de que la Reserva Federal (FED) aplicará nuevos recortes a las tasas de interés.

Aunque el Departamento de Trabajo reportó la creación de 64 mil empleos en noviembre, las ventas minoristas de octubre se mantuvieron estancadas (0.0%), un dato peor de lo previsto. Esta combinación sugiere una economía que se enfría lo suficiente como para justificar una política monetaria más suave. Ahora, los inversionistas esperan los datos de inflación (IPC) de esta semana para confirmar el rumbo del 2026.

Precio del dólar hoy miércoles 17 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

Ante el debilitamiento global del billete verde, el peso mexicano busca ganar terreno.

Hoy, el dólar en Banco Azteca se cotiza en $16.65 pesos a la compra y $18.75 pesos a la venta.

Recuerda verificar el tipo de cambio en cualquiera de sus sucursales, abiertas de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 365 días del año.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este lunes:



Euro: Se compra en $19.85 pesos y se vende en $22.54 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.15 pesos y se vende en $13.34 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 17 de diciembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $1,198.00 pesos a la compra y $1,298.00 pesos a la venta.

Precio del petróleo en EU y México

El mercado energético da un giro de 180 grados tras la caída de ayer. Los precios del petróleo suben más de un 1% este miércoles debido a factores geopolíticos: el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo completo a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Esta medida eleva la tensión global y preocupa por el suministro, impulsando los precios al alza.

