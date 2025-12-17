Intervención, multas y un escándalo millonario: Así fue el “apagón” de Vector

La historia de Vector llegó oficialmente a su fin. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización a Vecto r, S.A. de C.V. para organizarse y operar como casa de bolsa, así como a Vector Fondos, S.A. de C.V., lo que le impide continuar como sociedad operadora de fondos de inversión.

La decisión fue formalizada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando el cierre definitivo de una de las firmas financieras más conocidas del país.

La revocación entra en vigor a partir del 1 de diciembre, y ocurre en un contexto de fuertes señalamientos y acusaciones que colocaron a la empresa en el centro de un escándalo financiero de alcance internacional.

Una revocación solicitada por la propia firma

De acuerdo con la información oficial, fue la misma empresa la que solicitó la revocación de su autorización para operar. Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido, ya que llega seis meses después de que Vector fuera señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Estos señalamientos detonaron una serie de acciones regulatorias y de supervisión que terminaron por asfixiar la operación de la firma en México, hasta su cierre definitivo.

Es oficial el fin de Vector...



La @cnbvmx revocó la autorización de Vector Casa de Bolsa y Vector Fondos. El cierre llega tras señalamientos del Tesoro de #EU por presunto lavado de #dinero, intervención temporal y multas millonarias.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

Intervención, multas y presión regulatoria

En junio, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención temporal de Vector, una medida extraordinaria que suele aplicarse cuando existen riesgos graves para el sistema financiero o para los inversionistas.

Un mes después, el organismo regulador impuso seis multas por un total de 26.4 millones de pesos, al detectar violaciones a la Ley de Fondos de Inversión, entre ellas la omisión en la entrega de información relevante a los inversionistas.

Estas sanciones marcaron un punto de no retorno para la firma, que ya enfrentaba una pérdida acelerada de confianza en el mercado.

Señalamientos por transferencias millonarias

El investigador Iván Alamilla, de Mexicanos Contra la Corrupción, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía conocimiento, al menos desde agosto de 2024, de que Vector habría recibido más de 47 millones de dólares de la empresa Nunvav.

Según la investigación, los recursos habrían salido de una cuenta de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados, una cuenta que —de acuerdo con el gobierno mexicano— concentraba parte de fondos de origen ilícito. Estos datos agravaron la situación legal y mediática de la firma.

El traslado de clientes y el apagón definitivo

El 20 de octubre, Vector se despidió formalmente de sus clientes e informó que todas las cuentas y saldos serían trasladados y quedarían disponibles en Finamex Casa de Bolsa, en un intento por proteger los recursos de los inversionistas y cerrar operaciones de manera ordenada.

Así se apagó Vector, una firma ligada a Alfonso Romo, empresario y uno de los personajes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo nombre ahora queda asociado a uno de los episodios más controvertidos del sistema financiero mexicano reciente.

