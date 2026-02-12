¿Regalos de San Valentín más caros? Esto costará una cita completa el 14 de febrero 2026; lista de precios

¿Ya tienes presupuesto para el 14 de febrero 2026? Si estás planeando la cita perfecta con esa persona especial, es mejor que te prepares, pues este año, los gastos por San Valentín serán casi un 16% más caros.

Te compartimos el costo de una salida completa y regalos para este Día del Amor y la Amistad.

¿Cuánto se gastará en una cita para el 14 de febrero 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) confirmó que tener una cita completa el 14 de febrero 2026 , que incluye cena romántica , flores y otros regalos, saldrá en 3 mil 37 pesos por pareja .

Este nuevo precio representa un aumento del 15.80% para San Valentín 2026, respecto a los 2 mil 623 pesos del año pasado.

Lista de precios de los regalos para San Valentín 2026

¡A preparar la cartera! La ANPEC compartió la lista de precios de cada uno de los elementos que se utilizan para disfrutar de una cita durante este Día del Amor y la Amistad.



Cena romántica en restaurante gama media - $1,600 pesos.

Globo decorativo - $160 pesos.

Paletas de corazón - $112 pesos.

Chocolates - $149 pesos.

Peluche mediano - $450 pesos.

Arreglo floral - $460 pesos.

Pastel chico - $156 pesos

Es importante recalcar que el precio de los regalos podría variar, dependiendo del establecimiento y la zona a la que se acuda a celebrar el 14 de febrero 2026.

ANPEC: celebrar el Día del Amor y la Amistad puede costar hasta $3,037 en 2026 (+15.8% vs 2025). Se celebra con ajustes: menos gasto, más intención. #BoletínSemanalANPEC #SanValentín2026 pic.twitter.com/X7RDFOvuFg — ANPEC (@ANPECmx) February 10, 2026

¿Cuál es el origen del Día de San Valentín?

El Día del Amor y la Amistada se remonta al siglo III en Roma, cundo Claudio II tomó la decisión de prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, pues consideraba que los hombres sin familia eran los mejores soldados debido a que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales.

Por esta razón, el sacerdote Valentín comenzó a celebrar los matrimonios en secreto, Claudio II se enteró de esto y sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270 y desde ese entonces se conmemora el Día de Amor y la Amistad.