Morena es insaciable, el dinero de los nuevos impuestos se suma a los miles de millones de pesos que ha pedido prestados y que tiene al país a niveles récord de deuda, es la herencia maldita de López Obrador y Claudia Sheinbaum, que ha dejado una deuda pública histórica.

La deuda de los mexicanos

Cuando nace cada mexicano ya trae una deuda bajo el brazo, sí, es la deuda pública que nos han endilgado los políticos históricamente y la pagamos todos con nuestros impuestos.

Para que vea como se han gastado los políticos nuestro dinero, hagamos un comparativo desde los tiempos de Vicente Fox, es el año 2000, es la presidencia de Vicente y este recién nacido ya debía 76 mil pesos.

El mismo niño, cuando entro a primaria, supo que su presidente era Felipe Calderón, su deuda entonces disminuyo ligeramente a 75 mil.

El niño se hizo adolescente, curso la secundaria y la prepa y su deuda subió, ahora ya debía 95 mil. El adolescente se hizo joven y cuando entro a la universidad con el maestro peña nieto ya debía 122 mil pesos.

Y así el niño se hizo hombre, en 2018 le compro el cuento de la esperanza a López Obrador y termino una carrera que no le sirvió ni para pagar los 143 mil pesos que le sumo a su deuda.

“La deuda se va a utilizar para pagar la deuda pasada que se venía acumulando, para darle más apoyos fiscales a Pemex, y no tanto para incrementar la inversión productiva, que es lo más favorable”, mencionó Jorge Cano, coordinador gasto público México Evalúa.

La deuda de cada mexicano

El panorama para ese nuevo adulto no es halagador, en 2026 su deuda será de 151 mil pesos, cortesía de la presidenta Sheinbaum.

“Esto va a llevar a la deuda pública a un nivel no visto en los últimos 35 años de alrededor del 52% del PIB, lo que equivale a que cada mexicano va a deber alrededor de 151 mil pesos”, dijo Jorge Cano, coordinador gasto público México Evalúa. Así es que a trabajar, porque esa deuda no se paga sola.