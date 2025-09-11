¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la explosión de pipa de gas en Iztapalapa?

La presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que propondrá al congreso de la unión reducir en 15 mil millones de pesos el presupuesto de la suprema corte de justicia de la nación, para que este dinero vaya a dar a instituciones de educación o de salud.

“Entonces nosotros estamos orientando nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la comisión de presupuesto y al congreso, para que bajen el presupuesto de la corte, del Poder Judicial, porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de oscuridad, pues que se disminuyan, el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten, ahí donde hay mayor necesidad, por ejemplo, el INAH o a universidades que tienen un presupuesto muy bajo”.