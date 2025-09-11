¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la explosión de pipa de gas en Iztapalapa?
Hasta el momento hay 4 personas muertas y 90 heridas tras la explosión de la pipa de gas LP en el puente de la Concordia en Iztapalapa, ¿qué dijo la presidenta?
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 21 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Uno de los temas más esperados es que la presidenta hable sobre la explosión de la pipa de gas LP en el puente de la Concordia en Iztapalapa.
Mañanera EN VIVO
Reducción del presupuesto asignado a la SCJN
La presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que propondrá al congreso de la unión reducir en 15 mil millones de pesos el presupuesto de la suprema corte de justicia de la nación, para que este dinero vaya a dar a instituciones de educación o de salud.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein propondrá al #Congreso de la Unión reducir en 15 mil mdp el presupuesto de la #SCJNhttps://t.co/2devDiUYOg pic.twitter.com/oq4jUMqyYk— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025
“Entonces nosotros estamos orientando nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la comisión de presupuesto y al congreso, para que bajen el presupuesto de la corte, del Poder Judicial, porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de oscuridad, pues que se disminuyan, el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten, ahí donde hay mayor necesidad, por ejemplo, el INAH o a universidades que tienen un presupuesto muy bajo”.
Sheinbaum condena asesinato de Charlie Kirk
Posteriormente, la presidenta expresó su condena sobre el asesinato de Charlie Kirk y aseguró que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la violencia en ninguna de sus expresiones.
Sobre la explosión en Iztapalapa
La presidenta mencionó que se encuentra en comunicación con el gobierno capitalino, al mando de Clara Brugada Molina, sobre el terrible accidente de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia en Iztapalapa.
“Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, lo que se necesite”, dijo la presidenta.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein lamentó la tragedia sucedida ayer en #Iztapalapa tras la volcadura de una #Pipa que transportaba gas. Dijo que el gobierno federal apoyará en todo lo posible al gobierno de la #CDMX para atender a las personas heridas… pic.twitter.com/4CwUyZWavp— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.