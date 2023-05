¿Tina Turner realmente aseguró sus icónicas piernas y por qué eran tan valiosas?

¡El mundo de Rock and roll se encuentra de luto! Tina Turner murió a los 83 años de edad, en su casa de Suiza a causa del cáncer intestinal con el que se encontraba luchando desde 2016. En torno al fallecimiento de la artista salieron a la luz diversos rumores como el de sus icónicas piernas se encontraban aseguradas, así como el sorprendente valor de estas.

Tina Turner se convirtió en un ícono a nivel mundial no solo por su increíble talento, sino también por sus emblemáticos vestuarios, con los que sorprendió al ser una de las primeras artistas en dejar sus piernas al descubierto. En diversas entrevistas, la también cantante y compositora dijo que optaba por este vestuario porque le permitía bailar fácilmente en el escenario.

¿Cuánto valen las piernas de Tina Turner?

La carrera de Tina Turner comenzó a despegar como solista en 1984, cuando lanzó su quinto álbum de estudio, ‘Private Dancer’, que incluye el sencillo ‘What’s Love Got to Do with It’, uno de sus temas más característicos, ya que muchos consideran, destaca por ejecutar pasos exagerados y su distintiva patada de baile.

Así fue como las piernas del gran ídolo de Rock and roll se convirtieron en las más caras de la historia luego de que la mujer de 83 años las valuara en 3.2 millones de dólares, lo que actualmente equivale a 56 millones 981 mil 760 pesos.

Tina Turner sentía que sus millonarias piernas opacaban su voz

Unos años antes de morir Tina Turner declaró que sentía que sus piernas opacaban su voz, ya que lejos de mencionar su talento, siempre se hacía alusión a sus piernas.

En diversas entrevistas pare medios de comunicación, la reina del rock confesó que nunca se sintió segura de ninguna parte de su cuerpo cuando era joven; “Con toda la atención que recibían mis piernas, ¡me di cuenta de que debían estar bien!”.

Por los comentarios anteriormente mencionados, la también cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa decidió asegurar sus piernas por una cantidad millonaria, lo que habría la puerta a otras celebridades del mundo del espectáculo a hacer lo msimo.