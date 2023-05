Cáncer, insuficiencia renal y un derrame cerebral, las enfermedades que Tina Turner logró superar

Al mediodía del miércoles 24 de mayo, se dio a conocer la muerte de la cantante estadounidense, Tina Turner, a los 83 años de edad, quien es conocida como la “reina del rock and roll”; el deceso se habría dado en su casa ubicada en Küsnacht, Suiza, tras enfrentar una larga enfermedad.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, informó en redes sociales.

La vida de la intérprete de Proud Mary está marcada por contrastes, por un lado la fama que adquirió con su talento, así como el amor que sus seguidores le mostraron continuamente y por otro, las enfermedades que afectaron su salud desde el año 2026 cuando le diagnosticaron un cáncer intestinal.

¿Quién era Tina Turner, la reina del Rock and Roll que murió a los 83 años?

Annie Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, nació en 1939 en la ciudad de Brownsville, Estados Unidos, desde temprana edad mostró su pasión por la música y por el canto, lo que la llevó a uno de los pioneros del Rock and Roll, Ike Turner, en 1956, quien la ayudó a impulsar su talento hasta ser reconocida a nivel mundial.

En 1978 inició su carrera en solitaria tras separarse de su pareja; sin embargo, esto no fue un impedimento, pues su trayectoria despegó con múltiples éxitos como Let’s stay together (1983), Private dancer (1984), Break every rule (1986), Foreign affair (1989) y Wildest dreams (1996).

Su interpretación vocal y presencia en el escenario la llevó a vender más de 20 millones de copias y obtener el mayor reconocimiento de la academia de la música al obtener tres Grammy con uno de sus mayores éxitos What’s Love Got to Do with It.

Tina Turner: ¿Qué enfermedades padecía la “Reina del Rock”?

La vida de Tina Turner no fue fácil desde su infancia y principalmente, en su matrimonio, en donde denunció violencia doméstica por parte de su primer esposo, Ike Turner; tras superar esos episodios, en 2016, le diagnosticaron cáncer colorrectal o intestinal, mismo que se desarrolla en el colon, esto le desencadenó un derrame cerebral que la mantuvo alejada de los escenarios.

A pesar de batallar contra el cáncer se presentaron más patologías en su cuerpo, pues los doctores le diagnosticaron fallas en los riñones, dejándole el 20 por ciento como funcional, posteriormente su pareja le donó un riñón que le permitió mantenerse más tiempo con vida hasta este miércoles 24 de mayo que murió.