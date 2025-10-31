¡Se suben el sueldo! ¿Cuánto ganará un diputado federal al mes para 2026?

La Comisión de Presupuesto se prepara para discutir el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026, y una de las cifras que genera mayor indignación es el aumento salarial de los diputados federales. Mientras los ciudadanos enfrentarán nuevos impuestos y ajustes a retenciones, los legisladores se aseguraron un incremento a su dieta, efectivo desde inicios de este año.

💸¡Les suben el sueldo a los diputados!



Mientras a los diputados federales les aumentan el sueldo, los ciudadanos pagarán más impuestos en 2026.



Pasarán de 75 a 79 mil pesos, libres de impuestos.



La información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/4UfzAx44ah — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2025

¿Cuánto ganará un diputado federal al mes para 2026?

El ingreso mensual de los diputados federales tendrá un ajuste al alza, formalizando una decisión tomada por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro:



Salario Neto (Libre de Impuestos): Pasa de 75 mil a 79 mil pesos mensuales.

Pasa de a mensuales. Dieta Bruta (Antes de Impuestos): La dieta mensual asciende a 110 mil 578 pesos (sin descontar el impuesto sobre la renta - ISR).

La dieta mensual asciende a (sin descontar el impuesto sobre la renta - ISR). Ingreso Anual: En total, cada diputado ganará anualmente más de 1 millón 307 mil pesos solo por concepto de dieta.

En total, cada diputado ganará anualmente más de solo por concepto de dieta. Incremento de casi 7 mil pesos en el aguinaldo.

Nuevo seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos.

El contraste: Ciudadanos pagarán más, legisladores ganarán más

Las críticas del aumento del sueldo de los diputados ocurre en un momento de tensión, pues el Paquete Económico 2026 contempla una mayor presión tributaria para los ciudadanos.

¡Prepare su bolsillo! Se vienen nuevos impuestos para el 2026 ¿en qué productos aplicará?

A partir de enero 2026, los ciudadanos deberán pagar más impuestos a través de la actualización de cuotas (IEPS a refrescos, tabaco, etc.) y nuevas retenciones a ahorradores y plataformas digitales.

¿Qué impuestos vendrán para los ciudadanos a partir de 2026?

Los incrementos aprobados por los diputados abarcan rubros que van desde el entretenimiento y los vicios, hasta trámites esenciales y servicios públicos:



Cigarros, puros y otros tabacos: 25%

Productos con nicotina: 100%

Puros hechos a mano 5%

Videojuegos violentos: 8%

Apuestas y sorteos: 67%

Apuestas fuera de México: 50%

Certificación con vuelos de inspección: 57%

Permisos por un año para residentes: 109%

Cobro en aeródromos: 39%

Certificados de aeronavegabilidad: 32%

Ampliación de helipuerto: 27%

Revalidación de licencia de vuelo: 19.7%

Inspecciones a entidades financieras: 16%

Tan solo la subida de refrescos serán 3 pesos más por litro, mientras que a sueros orales 3 pesos más. Los museos también costarán más ahora:

