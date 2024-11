Desde alemanes hasta estadounidenses: Así es como la CDMX se ha convertido en su nuevo hogar

La Ciudad de México (CDMX) ha atraído en los últimos años a miles de extranjeros que buscan vivir en la diversa y multitudinaria capital de México. Extranjeros, provenientes de diversos países como Alemania, Estados Unidos, Australia y Francia, traen consigo sus culturas, idiomas y perspectivas, que día a día se ha vuelto normal escuchar en las calles de la ciudad.

¿Cuántos extranjeros viven en la CDMX?

“Soy de la ciudad de Niza, al sur de Francia y vivo aquí desde hace 8 años” comenta Anna, una residente francesa que describe cómo ha cambiado el ambiente desde la pandemia de Covid-19.

“Empezaron a llegar muchos extranjeros”, afirma Anna para Fuerza Informativa Azteca (FIA) , junto con otros residentes, ha notado un aumento en la presencia de personas de distintas nacionalidades, algo que refleja una tendencia de crecimiento en la capital del país.

Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en 2019 se emitieron 7,666 tarjetas de residencia en la CDMX, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 11,167, lo que representa un crecimiento del 45%.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se estima que viven en la CDMX más de 106 mil personas de origen extranjero; un incremento que indica la popularidad de la capital como un destino atractivo para quienes buscan un nuevo lugar para vivir.

¿Para los extranjeros cuáles son las colonias preferidas para vivir en CDMX?

La colonia Condesa, Roma, Escandón y Del Valle son algunos de los barrios preferidos por los extranjeros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), aproximadamente el 60% de los residentes extranjeros en la Ciudad de México se concentran en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, lo cual refleja la preferencia por áreas céntricas.

Por lo que, la presencia de extranjeros ha transformado no solo el aspecto cultural, sino también el económico de la ciudad. En ciertos restaurantes, se estima que el 40% de las cuentas son pagadas por clientes extranjeros.

“Inglés, francés, he escuchado alemán y he escuchado unos que yo creo vienen de Medio Oriente, pero no los entiendo”, comenta Ricardo, quien trabaja en un restaurante frecuentado por turistas y residentes internacionales.

Para algunos extranjeros, vivir en México es una aventura a largo plazo, mientras que otros optan por una vida de nómada digital. Este es el caso de muchos huéspedes en hoteles y alojamientos temporales, donde el 80% de los visitantes anuales son extranjeros.

“Son personas que pueden trabajar desde cualquier lugar y prefieren salir de la rutina visitando México”, explica el encargado de uno de estos alojamientos.