Los mejores lugares para ver el Super Bowl 2026 en la CDMX

El Super Bowl 2026 ya está a solo unos días y no es lo mismo verlo solo en casa que vivirlo rodeado de aficionados, gritos, touchdowns y comida que no perdona la dieta. Este 8 de febrero, Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium, y si tú también quieres sentir la vibra del juego, aquí te dejamos una guía con los mejores lugares para ver el Super Bowl en la CDMX.

Pantallas gigantes, alitas y chelas: así se vive el Super Bowl en la CDMX

La final de la NFL se podrá ver por Azteca Deportes y Azteca 7, pero estos restaurantes y bares le ponen ese extra que convierte el partido en toda una experiencia: pantallas enormes, promociones, cerveza fría y menú perfecto para compartir.

Open House Burger: hamburguesas sin remordimientos

Si tu plan ideal incluye hamburguesas, alitas y botanas, Open House Burger es una gran opción. Ubicado en la colonia Nápoles (Milwaukee 66), este lugar ya se prepara para el Super Bowl LX con hamburguesas rellenas, papas, camote y su famosa ‘Ohana’. Todo se acompaña con cerveza, micheladas o un tinto de verano. Ideal para ir con amigos y llegar desde temprano.

Beertlan: cerveza artesanal y ambiente relajado

En Coyoacán, Beertlan, el tap room de Cervecería OBNI, transmitirá el partido con una selección de cervezas artesanales como la Vienna Lager o la Imperial Stout. El menú no se queda atrás: alitas, boneless, papas gajo, hamburguesas y hot dogs. Perfecto si quieres ver el Super Bowl sin prisas y con buena chela.

Pinche Gringo BBQ: como estadio, pero con brisket

Pinche Gringo BBQ es un clásico para el Super Bowl , y este año se lucen con una pantalla de siete metros en sus sucursales de Polanco y Narvarte. Además del brisket, las costillas y los sándwiches, habrá música, dinámicas y concursos. Si quieres sentir cada jugada como si estuvieras en la tribuna, este es el lugar.

The Dog House Pub: ambiente británico en la Roma

Si te late el plan de pub, The Dog House Pub en la Roma es una gran opción. Ya confirmaron transmisión del Super Bowl 2026, con cervezas artesanales, cocteles y clásicos como el fish & chips. Ideal para un plan relajado, pero con mucha emoción.

Alboa Santa Fe: juego, boliche y pantallas por todos lados

Alboa es perfecto si buscas un plan completo. Tiene pantallas por todo el lugar, además de boliche y billar. El menú es para compartir: pizzas, hamburguesas, alitas y cerveza. Está en Vasco de Quiroga 3800, Santa Fe, y suele tener promociones especiales. Recomendación clave: reserva con anticipación.

Twin Peaks: como estar en un mini estadio

Si quieres vivir el Super Bowl con toda la energía, Twin Peaks en Insurgentes Sur es el lugar. Pantallas gigantes, decoración tipo lodge, alitas, hamburguesas y cerveza de barril hacen que cada touchdown se celebre en serio . Eso sí, se llena rápido, así que reserva.

Sport&chips Coyoacán: deporte y diversión

Cerramos con Sport&chips Coyoacán, ideal para grupos o familias. Tiene pantallas tipo estadio, simuladores, tacos, pizzas, nachos y bebidas para todos los gustos. Está en Miguel Ángel de Quevedo y es perfecto para quedarse antes y después del partido.