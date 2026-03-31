Violencia en Sinaloa: Lo que se sabe del ataque armado en Escuinapa que dejó 4 muertos

Un episodio de violencia extrema sacudió la región de Escuinapa, donde un ataque armado resultó en el fallecimiento de cuatro personas.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las fuerzas de seguridad, el incidente no solo dejó víctimas fatales, sino que también se confirmó que un individuo presenta heridas de gravedad tras el atentado.

Cuatro fallecidos y un herido: El saldo preliminar de la jornada violenta en Sinaloa

Ante la magnitud de los hechos, las corporaciones de distintos niveles de gobierno han desplegado un operativo especial para asegurar el perímetro y comenzar con las indagatorias correspondientes en el sitio de la agresión.

La gravedad de la situación obligó a las autoridades de orden federal a implementar cierres totales a la circulación en vías de comunicación estratégicas para el occidente del país.

Actualmente, el paso se encuentra completamente restringido en la carretera México 15, una de las rutas más transitadas de la zona.

Cierre total en la México 15: La autopista Mazatlán-Tepic queda bajo resguardo

De igual manera, la autopista que conecta las ciudades de Mazatlán y Tepic ha sido clausurada de forma temporal para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y evitar riesgos adicionales para los conductores que transitan por este importante corredor vial.

Representantes gubernamentales informaron que un equipo especializado de peritos y agentes de investigación ya se traslada hacia la zona del conflicto para recolectar evidencias y tratar de esclarecer los motivos detrás del multihomicidio.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte más detallado sobre la identidad de los fallecidos y el estado de salud de la persona lesionada, conforme las diligencias en el lugar de los hechos lo permitan. Mientras tanto, se solicita a los automovilistas evitar los tramos carreteros afectados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

