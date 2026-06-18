Cae matón de policías en Sonora: Detienen al ‘Coyotito’ tras operativo con drones; era buscado por asesinato de agentes y secuestro

La Fiscalía General del Estado de Sonora confirmó la detención oficial de Enrique "N", alias "El Coyotito" , en una zona despoblada de la localidad de Ímuris. El criminal era buscado por el asesinato de varios policías, secuestro, tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa.

La captura del asesino de policías se realizó este jueves 18 de junio como resultado de un operativo de inteligencia encabezado por agentes ministeriales , quienes lograron ubicar al presunto integrante de un grupo criminal que operaba en distintos municipios del norte de Sonora.

Las investigaciones realizadas lo vinculan como un objetivo prioritario debido a su presunta participación en ataques contra corporaciones de seguridad y otros delitos de alto impacto.

¿Cómo fue el operativo para detener al "Coyotito" en Sonora?

De acuerdo con la Fiscalía sonorense, la localización de Enrique "N" fue posible gracias a trabajos de investigación táctica desarrollados durante varios meses.

Las labores incluyeron vigilancia terrestre y monitoreo aéreo mediante drones, herramienta que permitió confirmar la presencia del presunto delincuente en un rancho ubicado en una zona apartada de Ímuris.

Una vez corroborada su identidad, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal desplegaron el operativo para cumplimentar las órdenes judiciales que existían en su contra.

Al momento de su captura, Enrique "N" acumulaba cuatro órdenes de aprehensión vigentes por delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

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Captura FGJES a "El Coyotito", objetivo prioritario con cuatro órdenes de aprehensión vigentes



- Es señalado por el homicidio de un comandante de la PESP en 2020 y otros delitos de alto impacto en la región norte de Sonora.



Ímuris, Sonora, 18 de junio de 2026.- Como resultado… pic.twitter.com/MNpvblvEjf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 18, 2026

La historia del "Coyotito", señalado por asesinato de policías

Las investigaciones vinculan a "El Coyotito" con diversos hechos violentos registrados en Sonora durante los últimos años.

Entre los casos que se le atribuyen destaca la agresión armada ocurrida el 30 de julio de 2020 contra un comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quien perdió la vida mientras participaba en labores de vigilancia en el municipio de Santa Ana.

Además, las autoridades lo investigan por el homicidio de un agente de la Policía Municipal ocurrido en 2021 y por una agresión contra un elemento de la Agencia Ministerial registrada durante 2026.

La Fiscalía sostiene que el detenido formaba parte de una estructura criminal con presencia en Ímuris, Nogales, Cucurpe y Magdalena de Kino; tras su captura, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.