Cierre de calles en Monterrey confirmado; vialidades afectadas rumbo al Estadio para el 20 de junio por el Túnez vs Japón del Mundial 2026

La zona metropolitana de Monterrey se prepara para recibir el encuentro futbolístico entre las selecciones por el partido Túnez vs Japón, el cual se disputará este sábado 20 de junio, por el Mundial 2026.

Ante la gran afluencia de aficionados que se darán cita en el Estadio Monterrey, las autoridades correspondientes pondrán en marcha un operativo de tránsito que contempla la restricción parcial a la circulación vehicular en las principales arterias que conectan con el inmueble deportivo.

Esta medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y agilizar el flujo de personas en el perímetro del estadio. Los conductores que habitualmente transitan por este sector deberán tomar previsiones, ya que se tienen contemplados puntos específicos donde el paso de automóviles estará limitado.

Entre los cruces que sufrirán interrupciones se encuentran las intersecciones de Benito Juárez con la avenida Azteca, así como el paso de 5 de Mayo en su esquina con Las Torres. De igual forma, el tránsito se verá alterado en las confluencias de la calle Tolteca con Las Torres y con Pablo Livas, sumándose a esta lista el cruce de Eloy Cavazos y Pablo Livas.

Modificaciones en el transporte público y vías alternas

La estrategia de movilidad no solo afectará a los vehículos particulares, sino que también tendrá un impacto directo en el sistema de transporte colectivo de la ciudad. Diversas rutas urbanas de camiones que realizan sus trayectos cotidianos a través de las avenidas mencionadas modificarán sus recorridos normales mientras se mantenga el evento deportivo.

Los camiones operarán bajo un esquema de desvíos temporales para rodear el área restringida, lo que a su vez provocará cambios en los sitios habituales donde los usuarios abordan o descienden de las unidades. Debido a esto, se hace un llamado a la población que utiliza el transporte público en esta zona a que verifique de manera anticipada los trayectos provisionales y la ubicación de las paradas emergentes para evitar retrasos en sus traslados.

Horario de despliegues por el partido Túnez vs Japón del Mundial 2026

El despliegue de vialidad se mantendrá activo durante un periodo prolongado de tiempo para cubrir el antes, durante y después del cotejo internacional. Las restricciones y los bloqueos parciales comenzarán a aplicarse desde 12 horas previas a que ruede el balón en la cancha del Estadio Monterrey, permitiendo así una llegada ordenada de los fanáticos.

Una vez que concluyan las acciones en el terreno de juego, los cierres en las vialidades y las modificaciones en el transporte urbano se prolongarán durante tres horas más, con la finalidad de desalojar el área de forma segura antes de restablecer por completo la circulación habitual en el municipio.