Querían quitarle su bicicleta: Asaltantes matan a un ciclista en la colonia Loma Linda, Puebla

La inseguridad en el estado de Puebla cobró otra vida inocente, esta vez fue la de un ciclista, víctima de robo en la vía pública. Dos sujetos armados abordo de un automóvil de dos ruedas quisieron robarle su bicicleta a un ciudadano en Loma Linda y después de quitársela, lo asesinaron com un disparo.

El momento del asalto quedó registrado en video

Así asaltaron a ciclista en Puebla

El crimen ocurrió en el cruce de la calle 63 Oriente y la 12 Sur, un punto residencial de la colonia Loma Linda. Una cámara de vigilancia grabó el momento exacto en el que dos delincuentes alcanzaron al ciclista.

Las imágenes muestran cómo el vehículo impactó la bicicleta, provocando que el conductor perdiera el equilibrio y cayera directo sobre el pavimento.

Agresores dispararon a la cabeza de la víctima

El video difundido en redes sociales muestra que, después de la caída, los dos pasajeros del coche bajaron rápidamente de la unidad. Uno de ellos traía un arma de fuego con la que amenazó de forma directa al ciclista que estaba en el suelo.

En segundos, y sin que se observara una resistencia física, el delincuente disparó el arma directamente contra la cabeza de la víctima.

Delincuentes escapan con el vehículo robado

Inmediatamente después de accionar el disparo, los agresores levantaron la bicicleta del asfalto y la metieron al vehículo en el que viajaban.

Dejando al hombre herido de gravedad sobre el arroyo vehicular, los sujetos subieron de nuevo a su automóvil y aceleraron para darse a la fuga, aprovechando la nula vigilancia en las calles en ese momento.

¡INDIGNANTE! Lo asesinaron para quitarle su bicicleta. 🔴 El hombre localizado sin vida en la colonia Loma Linda, fue ejecutado de un disparo en la cabeza por un sujeto que le robó su medio de transporte. Este es un claro ejemplo de la crisis de inseguridad en el Puebla que… — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) June 18, 2026

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena

Los que escucharon la detonación y vieron el cuerpo tirado llamaron a las líneas de emergencia. Elementos de la Policía Municipal de Puebla llegaron como primeros respondientes para resguardar el área y colocar las cintas amarillas de seguridad.

Los oficiales confirmaron el fallecimiento del hombre en la vía pública, notificando a las autoridades ministeriales del estado.

Hasta ahora no hay ningún reporte de detenidos ni pistas de los agresores, de acuerdo a la Fiscalía General de Estado de Puebla ya se encontrarían investigando los hechos, como en todos los demás casos.