Cuatro policías resultaron lesionados en accidente

Ciudad de México.- Cuatro policías resultaron lesionados al chocar su patrulla contra un transporte público y una camioneta en la colonia Popotla.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves en la esquina de las avenidas Mariano Escobedo y la calzada México Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según testigos, la camioneta de la policía MX 136 M1 no respeto la luz roja del semáforo y se pasó el alto por lo que chocó contra un camión del transporte público que no traía pasajeros y contra una camioneta particular.

Los policías fueron trasladados a un hospital

Debido al impacto los uniformados perdieron el control y chocaron contra unas macetas utilizadas para proteger al peatón ubicadas en el camellón central.

A la emergencia acudieron ambulancias de la cruz roja y los bomberos.

Los oficiales heridos fueron trasladados por la unidad médica número 17 de la Cruz Roja a un hospital cercano.