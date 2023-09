Tras reunión con Mario Delgado, Cuauhtémoc Blanco dice que no va por Jefatura de Gobierno de la CDMX

Luego de reunirse con el presidente de Morena Mario Delgado el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco anunció que renuncia a sus aspiraciones para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a través de su cuenta de “X”, antes Twitter que el mandatario informó que decidió no competir por la Jefatura de la CDMX “para seguir dando prioridad la unidad dentro del movimiento (Morena)".

Dijo que seguirá trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente y de Claudia Sheinbaum y que en donde “Morena me necesite, ahí estaré".

Después de reunirme con mi amigo y presidente del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento.



Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente… pic.twitter.com/bJhFz34LIG — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 20, 2023

Junto con su mensaje, Cuauhtémoc Blanco difundió una fotografía chocando el puño con el presidente López Obrador, ambos portan un traje negro y se muestran sonrientes.

Cuauhtémoc Blanco había anunciado que buscaría cargo en CDMX

Hace unos días, el gobernador de Morelos refirió que tanto Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, como la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada y Mario Delgado, líder nacional de Morena, han levantado la mano para buscar el máximo cargo en el gobierno capitalino, pero aseguraba que son los ciudadanos quienes tomarán la decisión final.

Declaró que la contienda es “como en el futbol, que gane el mejor, vamos a la encuesta y ahí que decidan los ciudadanos”.

El ex futbolista dijo entonces que “le encantaría” gobernar la Ciudad de México porque “allá sí me tienen cariño... A mí me encantaría participar, pero no me interesa una alcaldía, eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno. El presidente manifestó que el que gane, será quien tomará la guía de la Ciudad de México”.

Esta tarde, Cuauhtémoc Blanco Bravo anunció que siempre no buscará la coordinación de Morena en la CDMX y aunque no dio más explicaciones sobre su decisión, indicó que fue tras la reunión con el Presidente de Morena que tomó la decisión.