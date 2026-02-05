Por “desabastecimiento agudo de combustible”, dictador de Cuba pide diálogo con EU

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, aseguró que el régimen está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, tras las sanciones que advirtió la administración de la Unión Americana a los países que suministren petróleo a la tiranía de la isla.

Hace unos días, el gobierno de Donald Trump anunció que gravaría con impuestos a los productos de los países que brinden combustible a la isla , después de que Venezuela fuera uno de los proveedores principales.

Cuba bajo asedio: Díaz-Canel busca diálogo con Trump tras nuevas sanciones

Después de esta medida, Díaz-Canel, quien heredó el cargo tras Raúl Castro, aseveró que está dispuesto a dialogar con autoridades estadounidenses, pero bajo un marco que los trate como iguales.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos , a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento (sic), en una posición de iguales, en una posición de respeto”, aseveró Díaz-Canel en un mensaje emitido el 5 de febrero de 2026.

Añadió que la dictadura es víctima de “la persecución energética, la persecución financiera”, y que las medidas coercitivas para que no les llegue petróleo los obliga a un trabajo “muy creativo” para sortear los obstáculos.

Dolor, apagones y hambre: la verdad sobre la ruina social y económica de las dictaduras socialistas

¿Fogones solares? La respuesta del régimen ante el desabastecimiento de combustible

En su mensaje, el dictador de Cuba aseguró que ya están trabajando en soluciones alternas, como energías eólicas o fogones solares. Añadió que también planean usar plantas de biogás para cocinar.

“Hemos planteado aprovechar también el tema energético, no solo en generación eléctrica, las fuentes renovables de energía se pueden hacer fogones solares. La energía solar se puede aplicar también en secaderos de madera, en secaderos de alimento”, aseguró.

Habrá “desabastecimiento agudo de combustible” en Cuba: Díaz-Canel

El dictador cubano añadió que sostuvo un encuentro con el Consejo de Ministros con el fin de enfrentar “un desabastecimiento agudo de combustible” en la isla.

Destacó que, a pesar de que existe lo que llamó un “bloqueo energético, no renunciamos a recibir combustible en nuestro país”, ya que señaló que es un “derecho”, por lo cual hace gestiones para recibir “de nuevo ingresos de combustible”.

