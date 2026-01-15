A casi tres meses del paso del huracán “Melissa”, Estados Unidos anunció que brindará ayuda humanitaria a Cuba, donde sus habitantes se han visto severamente afectados. No obstante, el gobierno estadounidense advirtió que la ayuda llegará directamente a los ciudadanos y exigió que la dictadura no la distribuya.

Sin embargo, el régimen cubano cuestiona los motivos para la entrega de esta ayuda y alega “manipulación política”. “El gobierno de Estados Unidos explota lo que parece ser un gesto humanitario con fines oportunistas y de manipulación política”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Condiciones de EU para la entrega de 3 millones de dólares en suministros

Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtió directamente a las autoridades cubanas este jueves 15 de enero de 2026. Lewin instó a no interferir con el envío de ayuda humanitaria valorada en 3 millones de dólares, destinada al pueblo cubano tras el huracán. Incluso sugirió que el presidente Donald Trump podría tomar acciones si Cuba no cumple.

El anuncio público del Departamento de Estado llegó el 14 de enero, al confirmar que parte de la ayuda llegaría pronto. Sin embargo, Cuba enfatiza que nunca recibió comunicación oficial del gobierno estadounidense para coordinar el envío.

El papel de la Iglesia católica en la canalización de la ayuda gubernamental

La Iglesia Católica cubana contactó a las autoridades locales con información sobre la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que actuaría como canal para la asistencia gubernamental. Cuba aclara su principio: no se opone a contribuciones de gobiernos u organizaciones si benefician al pueblo y no usan las necesidades de las víctimas para ganancias políticas disfrazadas de gestos humanitarios.

“Las contribuciones de cualquier fuente se reciben, organizan y canalizan en Cuba a través de las autoridades gubernamentales oficialmente responsables de esta tarea, con la participación de organizaciones como la Iglesia Católica y otras con experiencia probada”, detalla el comunicado. La dictadura de Cuba alega que distribuirá la ayuda adecuadamente a los damnificados.

Consecuencias del huracán “Melissa”: crisis energética y apagones en la isla

El huracán “Melissa” causó inundaciones severas y destrucción en octubre de 2025, con esfuerzos de rescate liderados por soldados cubanos. Uno de los efectos más palpables es que después del meteoro, los apagones de energía eléctrica han sido una constante que llegan a durar varias horas al día.