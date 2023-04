Cuereada marca el fin de la Judea en Tlaquepaque, Jalisco

Con azotes y una danza previa, chicos y grandes participaron en la edición 229 de la cuereada que se realiza en San Martín de las Flores en Tlaquepaque, Jalisco, evento que marca el fin de la Judea.

El punto de reunión fue la plaza Cihualpilli de San Martín de las Flores, ahí, donde se colocaron dos grupos, ambos tenían que cruzar en dos ocasiones de extremo a extremo acompañados de música de banda, posteriormente iniciaban con los azotes para limpiar sus pecados.

“El arrepentimiento de, el arrepentimiento de cada uno de los judíos, nos sentimos culpables por la crucifixión de Cristo”, expresó Alfonso Espinoza, participante de la cuereada.

“Es para regresar los favores que le hace uno al señor, y pues todo lo que me ha favorecido, que estamos bien de salud y eso, he padecido enfermedades y me ha sacado a delante, todo el tiempo lo hago con muchas ganas y mucha voluntad y fuerza”, aseguró Juan Hernández, otro participante de la cuereada.

¿Qué es la cuereada?

La cuereada, es una manifestación única de arrepentimiento y expiación de culpas por parte de los habitantes de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, Jalisco, tras haber ofendido a Jesús en su camino a la cruz.

Cuereada tradición de Tlaquepaque, Jalisco

Algunos tienen más de 50 años participando en esta tradición, sin embargo, hay quienes se unen por primera vez y mencionan que no será la única, tal es el caso de María de los Ángeles.

“Es mi primer año, -¿Oye qué se siente estar arriba?- se siente rico, la adrenalina y todo, el castigo de mis pecados en lo personal y puede sentir el castigo que merecemos por nuestros pecados”, mencionó María de los Ángeles ferviente participante de la cuereada.

“Así es como se lleva a cabo la tradicional cuereada en el municipio de Tlaquepaque, hombres niños y mujeres participan incluso algunos entran hasta sin camisa.

El primero sin camisa, -¿Por qué?- pos nomas por curiosidad, se siente chido”, dijo sonriendo Braian, participante de la cuereada.

El pasado viernes se llevó a cabo la pasión y muerte de Cristo donde el punto culminante de la crucifixión de Jesucristo fue en el monte calvario, en las faldas del cerro de la Cruz en Tlaquepaque, Jalisco.

¿Cuándo es la Judea de San Martín de las Flores?

La Judea comienza el Jueves Santo con la Última Cena, continúa el Viernes Santo con el Vía Crucis y la Crucifixión, y concluye el Sábado de Gloria con la tradicional cuereada, una penitencia de autoflagelo en la que participan algunos creyentes.