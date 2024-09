Culiacán sufre millonarias pérdidas por ola de violencia en Sinaloa

La situación de violencia en Culiacán ha impactado gravemente la economía local, particularmente en el mercado Gustavo Garmendia. La presencia de grupos armados y los recientes hechos delictivos han llevado a los ciudadanos a evitar el primer cuadro de la capital de Sinaloa, resultando en una caída drástica de las ventas para los locatarios.

A pesar de la adversidad, aproximadamente el 60% de los comercios en el mercado Gustavo Garmendia permanecen abiertos; sin embargo, los comerciantes reportan que la afluencia de clientes ha disminuido significativamente, con ventas que han caído hasta un 90%.

Los locatarios han expresado su compromiso de mantener sus negocios operativos para atender a los pocos visitantes que aún se aventuran al centro de Culiacán. Con la esperanza de que la calma regrese pronto a la ciudad , estos comerciantes continúan ofreciendo sus servicios, a pesar de las dificultades económicas que enfrentan en este contexto de inseguridad.

La ola de violencia en Sinaloa ya dejó más de una decena de muertos y miedo en Culiacán | Foto: Jesus Bustamante/REUTERS

¿Cómo está la situación de los comerciantes en México?

“Está abierto el 60% (de los negocios)... Obviamente sabemos que el locatario tiene miedo a salir todavía. Vivimos del cliente nosotros y si el cliente no viene a comprarnos, pues ¿qué hacemos aquí?, muchas veces nos hacemos esa pregunta, pero por lo pronto aquí estamos, no quitamos el dedo del renglón, vamos a estar aquí para sociedad, para los amigos que necesiten llevar alimento a sus casas”, señaló Francisco Manuel, comerciante en el mercado, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La comunidad espera que las autoridades refuercen la seguridad y que se tomen medidas efectivas para restaurar la tranquilidad en Culiacán, permitiendo así que los ciudadanos se sientan seguros al regresar a sus actividades cotidianas y apoyar a los comercios locales.

“Las ventas han bajado al 90%, o sea, vendes un poquito porque hay poca gente. No hay camiones, no hay escuela, prácticamente no hay a quien venderles. Hay que pagar, los que rentan negocios, pues renta, el hielo, trabajadores, la comida y si no hay venta va a salir de tu bolsillo… son pérdidas totales”, sentenció Manuel Celis, otro de los comerciantes afectados.

Manuel Celis, uno de los comerciantes afectados por la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa | FIA

¿Qué está pasando en Culiacán, Sinaloa?

Culiacán, Sinaloa, se encuentra en medio de una grave ola de violencia que ha impactado a la comunidad y la economía local. Desde el lunes, la ciudad ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha llevado a la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas, así como a la cancelación de eventos públicos programados para el Día de la Independencia.

Van al menos 15 personas fallecidas por estas confrontaciones entre civiles armados, los cuales han sido atribuidos a luchas internas dentro del Cartel de Sinaloa, especialmente tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero”, lo que ha desatado una serie de represalias.