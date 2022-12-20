Declaran culpable de violación al exproductor Harvey Weinstein

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación, informó el lunes la Corte Superior de Los Ángeles, la segunda condena para la otrora figura influyente de Hollywood que se convirtió hace cinco años en el rostro de las acusaciones de abusos sexuales del movimiento #MeToo.

El jurado declaró a Weinstein culpable de violación, cópula oral forzada y penetración sexual con un objeto extraño en relación a una mujer, pero lo absolvió de los cargos relacionados con una segunda presunta víctima.

El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre dos acusaciones, incluida una de violación presentada por Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador demócrata de California Gavin Newsom, conocida como Jane Doe 4 en el juicio. El jurado no llegó a un veredicto sobre los cargos relativos a otra mujer.

Weinstein se enfrenta a un máximo de 18 años de prisión por los cargos por los que fue condenado, pero los factores agravantes podrían aumentar esa pena a 24 años. Los abogados vuelven al tribunal el martes para exponer sus argumentos sobre los factores agravantes.

En Los Ángeles, Weinstein enfrentaba siete cargos de violación y agresión sexual a cuatro mujeres durante encuentros entre 2004 y 2013.

La jueza de la Corte Superior Lisa Lench declaró nulo el juicio en los cargos en los que el jurado no pudo llegar a un veredicto, incluidas las acusaciones de Siebel Newsom.

Weinstein había dicho que todos sus encuentros sexuales fueron consentidos y se había declarado inocente.

BREAKING NEWS: Harvey Weinstein is found GUILTY of 3 sex-related counts in Los Angeles court:



Jurors in Los Angeles are set to deliver a verdict on the fate of sex pest Harvey Weinstein this week, after hearing prosecutor's final arguments https://t.co/3pjliVATbS pic.twitter.com/uiuM17EaeP — Defeat the Elite🤺 (@defeatelitescum) December 20, 2022

Segunda condena para Weinstein

Weinstein, de 70 años, ya cumple una condena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de conducta sexual inapropiada en Nueva York.

Weinstein fue condenado por conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020. Fue extraditado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles en julio de 2021.

En Nueva York, Weinstein está apelando su condena y sentencia de prisión.