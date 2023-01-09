Este lunes 9 de enero se llevó a cabo la bienvenida protocolaria al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por parte de su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, quien llevó a cabo la recepción en Palacio Nacional durante la tarde y en compañía con las delegaciones de ambas naciones, se produjo la primera reunión bilateral entre los mandatarios sobre suelo mexicano, previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Biden arribó al Centro Histórico de la Ciudad de México alrededor de las 16:00 horas y fue recibido en el patio del Palacio rodeado de banderas de ambos países y en compañía de su esposa, Jill Biden, así como de la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, quienes ofrecieron palabras a su llegada.

La reunión ante los medios comenzó a las 17:30 horas y refrendaron el mensaje de unión en favor de América Latina en distintos sectores, para después proceder con la junta privada en la sala de Embajadores y un recorrido por las instalaciones del inmueble.

Tras la llegada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, junto a su esposa Sophie Grégorie, se llevó a cabo una cena privada entre las tres parejas y concluyó el primer día de contacto entre los tres mandatarios. La Cumbre trilateral se llevará a cabo mañana martes 10 de enero, correspondiente a la X Cumbre de Líderes de Norteamérica.

Reunión bilateral entre México y Estados Unidos en Palacio Nacional, comandada por los presidentes AMLO y Joe Biden previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Así fue el primer día previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte

21:30 HORAS

A través de redes sociales, AMLO refrendó la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y compartió un video resumen con fragmentos de la visita del mandatario a Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la reunión bilateral entre los dos mandatarios.

"Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense también. Juntos podemos impulsar una nueva etapa en las naciones del continente a partir del respeto y la ayuda mutua", señaló el presidente López Obrador.

Bienvenido a su casa, presidente Biden. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadounidense también. Juntos podemos impulsar una nueva etapa en las naciones del continente a partir del respeto y la ayuda mutua. Hay condiciones inmejorables para consolidar la integración de América. pic.twitter.com/VggTgYA9gt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 10, 2023

21:20 HORAS

El presidente Joe Biden le dedicó un mensaje y fotografía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la reunión bilateral entre las delegaciones mexicanas y estadounidenses.

Los Estados Unidos de América y México están comprometidos con la construcción de una asociación más sólida y la entrega de soluciones más sólidas

The United States of America and Mexico are all in on building a stronger partnership and delivering stronger solutions. pic.twitter.com/qU8JFFdJSQ — President Biden (@POTUS) January 10, 2023

21:10 HORAS

Justin Trudeau y Joe Biden abandonaron Palacio Nacional rumbo al Hotel Intercontinental de Polaco. El primer ministro de Canadá tendrá su recibimiento protocolario y formal el día de mañana, martes 10 de enero, en el mismo inmueble previo a la reunión trilateral con los tres mandatarios.

20:45 HORAS

Concluye la cena entre los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México. El presidente AMLO ofreció una cena con varios detalles de la comida típica mexicana.

20:00 HORAS

Esta noche se llevará a cabo una cena de gala entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill Biden; el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, junto a su esposa Sophie Grégorie.

19:16 HORAS

Marcelo Ebrard informa que concluyó la reunión bilateral entre Estados Unidos y México al interior de Palacio Nacional. La calificó como la "más productiva" entre las que ha participado y muy cordial.

Concluyendo la reunión bilateral , espléndida conversación. De entre las que he presenciado sin duda la de hoy es por mucho la más productiva y cordial entre los presidentes Biden y López Obrador. pic.twitter.com/EWsgZgAgZC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 10, 2023

19:00 HORAS

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a Palacio Nacional en compañía de su esposa, Sophie Grégorie. Fueron recibidos por el presidente AMLO y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y cenarán juntos en un evento privado.

18:25 HORAS

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ya se encuentra en trayecto a Palacio Nacional procedente de un hotel en Polanco. El mandatario canadiense es acompañado por su esposa, Sophie Grégorie, y escoltado por unidades de seguridad. Van a bordo de un convoy extenso con más de 30 unidades, tanto de Sedena, como Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

18:10 HORAS

Concluye el primer contacto oficial y público entre las delegaciones de México y Estados Unidos, correspondientes a la reunión bilateral de ambas naciones comandadas por Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

18:05 HORAS

El mandatario estadounidense, Joe Biden, dijo que el presidente López Obrador ha abonado a construir una democracia y se dijo confiado de sus ganas de impulsar algunos cambios fuera del país: “Debemos seguir apoyando construcciones democráticas en él hemisferios (...) Me siento confiado de que podemos lograr la coyuntura un cambio".

18:03 HORAS

Joe Biden comienza con su discurso al interior del Palacio Nacional, donde reconoció que el fenómeno migratorio será uno de los temas a considerar y argumentó que Estados Unidos es el país con mayor ayuda en cuestiones humanitarias y de infraestructura, no solo en Latinoamérica, sino tembién en otras regiones del mundo.

17:58 HORAS

Presidente Biden usted tiene la llave para mejorar las relaciones entre el continente americano y estoy consciente que su puesta en práctica pone diversas dificultades

"Bienvenido a su casa, usted nuestro amigo".



Así fue como el presidente @lopezobrador_ le dio la bienvenida a su homólogo de #EU, Joe Biden (@POTUS) pic.twitter.com/5rVCD9WBsh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

17:55 HORAS

López Obrador comenzó con el llamado a tomar en cuenta a los países latinoamericanos en cuestiones económicas: "Es el momento de terminar con el olvido y abandono hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad". Reconoció al presidente Biden como la persona ideal para impulsar esta iniciativa, la cual aceptó como polémica.

17:50 HORAS

El presidente AMLO inicia el discurso de la reunión bilateral con Joe Biden, mandatario de Estados Unidos: "Unirnos y asociarnos en América equivale a consolidar la región más importante del mundo. Las ventajas son muchas, entre otras, que contamos con fuerza de trabajojoven y creativa, con desarrollo tecnológico".

17:30 HORAS

Inicia la transmisión de la reunión bilateral en el salón Embajadores.

Reunión bilateral México-Estados Unidos. https://t.co/vDfW5XYxRt — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 9, 2023

17:00 HORAS

De acuerdo con el programa compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la reunión bilateral entre México y Estados Unidos dio inicio en el salón Embajadores, donde se encuentran reunidas las comitivas de ambos países.

Jill Biden, junto a Beatriz Gutiérrez Müller se encontraron en el Fandango por la lectura, evento que también tuvo lugar en el Palacio Nacional.

16:40 HORAS

La ceremonia finalizó, ambos mandatarios fueron trasladados al Salón Hispanoamericano mientras que la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden realizarán actividades por separado.

Minutos después, AMLO mostró el balcón de Palacio Nacional a su homólogo y su esposa Jill Biden.

16:29 HORAS

Beatriz Gutiérrez Müller tomó la palabra y destacó la relación entre ambos países, Jill Biden habló sobre la educación y su importancia. Ambas acordaron que buscarán que las personas pobres vivan de mejor manera.

Jill Biden destacó que el lazo entre Estados Unidos y México seguirá volviéndose más fuerte al compartir valores. Terminaron el discurso con un abrazo junto a los presidentes.

16:17 HORAS

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arribó a Palacio Nacional, donde fue recibido por AMLO. Ahí entonaron los himnos nacionales de los respectivos países.

¡#AMLO LE DA LA BIENVENIDA A #BIDEN!



El presidente @lopezobrador_ y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller recibieron en #PalacioNacional a #JoeBiden y a la primera dama de EU, #JillBiden pic.twitter.com/RHVrMmSSs3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

16:04 HORAS

Joe Biden salió del Hotel Presidente Intercontinental para reunirse a la reunión bilateral en el Palacio Nacional, oficiada por AMLO.

15:11 HORAS

AMLO aseguró que las relaciones de México y Canadá son buenas, ya que existen las inversiones canadienses en México se realizan sin obstáculos y aquel país otorgó visas temporables de trabajo a los mexicanos.

Nuestras relaciones son más que buenas. Las empresas de Canadá invierten en México sin obstáculos y el gobierno de ese país ha sido generoso al otorgar visas temporales de trabajo a nuestros compatriotas. 2/2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2023

14:46 HORAS

AMLO recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y enseguida abordó una camioneta color negro.

14:32 HORAS

AMLO recibe en el AIFA a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, para la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

Recepción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles https://t.co/Tnf1ZlLM8q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2023

12:00 HORAS: Jill Biden habla de empoderamiento de las mujeres

En la embajada de Estados Unidos en México y en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, la primera dama, Jill Biden, se reunió con mujeres para hablar sobre empoderamiento femenino y con ello, continuar con su trabajo mundial en apoyo a mujeres y niñas.

En la residencia del Embajador de #EstadosUnidos en #México, la primera dama estadounidense Jill #Biden, se reunió con mujeres para hablar sobre empoderamiento femenino y con ello, continuar con su trabajo mundial en apoyo a mujeres y niñas.



Imágenes de @IrvingPineda. pic.twitter.com/lQ5AArkfSd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

09:00 HORAS

Blindan las inmediaciones del Zócalo capitalino debido a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer las alternativas viales. Recuerda que la estación del Metro Zócalo también permanece cerrada.

Eje Central

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

#PrecauciónVial | Considera afectación vial en las inmediaciones del Circuito Plaza de la Constitución por evento denominado "Cumbre de Líderes de América del Norte" que se llevará a cabo del 09 al 11 de enero . Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/T8Mi4ubl7t — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 9, 2023

Llegada de Joe Biden a México para cumbre

El domingo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles (AIFA) y después fue trasladado en el vehículo conocido como "La Bestia" hacia el hotel en donde se hospeda, para más tarde reunirse con AMLO en Palacio Nacional en el que abordarán temas como el cambio climático, el Plan Sonora, migración y seguridad.

Recibí al presidente Joe Biden en el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel. Mañana estará con nosotros en Palacio Nacional; seguiremos conversando sobre los asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/O91ytmPyOk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2023

Qué es la Cumbre de Líderes de América del Norte

En esta cumbre los gobiernos identifican algunos temas que son comunes y tienen prioridades, además acuerdan objetivos y acciones específicas para alcanzarlos.

Con esta cumbre, se busca que América del Norte sea una región más competitiva y dinámica, de acuerdo con el gobierno mexicano.