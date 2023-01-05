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Así será la Cumbre de Líderes de América del Norte en la CDMX

El canciller Marcelo Ebrard detalló cómo será la Cumbre de Líderes de América del Norte y los temas que abordarán AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau.

Cumbre de Líderes de América del Norte temas y cómo será
|Archivo Presidencia de México

Escrito por: Azteca Noticias

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer cómo será la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará el 10 de enero en Palacio Nacional y los temas que se abordarán en la Ciudad de México (CDMX).

En la mañanera de hoy, explicó cómo serán las reuniones que mantendrá con Joe Biden y Justin Trudeau y los temas que abordará durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Detalló que el 10 de enero se prevé que tanto Joe Biden como Justin Tudeau lleguen alrededor de las 11:00 horas a Palacio Nacional en donde habrá una recepción y la fotografía emblemática de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Más tarde se prevé la llegada de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, junto con su esposa, Sophie Grégoire, y mantendrán una reunión con AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller.

Alrededor de las 20:00 horas, los tres mandatarios mantendrán una cena, acompañados por sus respectivas esposas.

Temas Cumbre de Líderes de América del Norte en CDMX

*Diversidad, equidad e inclusión.
*Cambio climático y medio ambiente.
*Competitividad de la región.
*Migración y desarrollo.
*Salud.
*Seguridad.

El canciller detalló que estos temas ya se habían tocado con anterioridad en la Cumbre de Líderes de América del Norte, pero se volverá a hacer énfasis en la integración regional, como lo ha sostenido el presidente López Obrador.

¿Quiénes acudirán a la reunión con Joe Biden y Justin Trudeau?

Durante la reunión bilateral EU- México, estarán el secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; el asesor presidencial especial para las Américas, Chris Dodd; el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar; el embajador de Estados Unidos en Canadá, David Cohen y el director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González.

AMLO se reunirá con Justin Trudeau en Palacio Nacional

Se prevé que durante el 11 de enero también haya una reunión privada entre AMLO y Justin Trudeau.

También se espera que esté una comitiva de Canadá para abordar temas económicos, ya que se espera que estén la viceprimer ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland; la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly y la ministra de pequeñas empresas, promoción de exportaciones y comercio internacional, Mary Ng.

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