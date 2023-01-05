Así será la Cumbre de Líderes de América del Norte en la CDMX

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer cómo será la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará el 10 de enero en Palacio Nacional y los temas que se abordarán en la Ciudad de México (CDMX).

En la mañanera de hoy, explicó cómo serán las reuniones que mantendrá con Joe Biden y Justin Trudeau y los temas que abordará durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estimó que habrá mañanera el lunes pese a visita de Joe Biden pic.twitter.com/ZQwHL5iotF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

Detalló que el 10 de enero se prevé que tanto Joe Biden como Justin Tudeau lleguen alrededor de las 11:00 horas a Palacio Nacional en donde habrá una recepción y la fotografía emblemática de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Más tarde se prevé la llegada de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, junto con su esposa, Sophie Grégoire, y mantendrán una reunión con AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller.

Alrededor de las 20:00 horas, los tres mandatarios mantendrán una cena, acompañados por sus respectivas esposas.

#EnLaMañanera | Este martes habrá mensaje a medios de los presidentes @lopezobrador_ Biden y el primer ministro Justin Trudeau en la Cumbre de América del Norte pic.twitter.com/AU7nTDR4YA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

Temas Cumbre de Líderes de América del Norte en CDMX

*Diversidad, equidad e inclusión.

*Cambio climático y medio ambiente.

*Competitividad de la región.

*Migración y desarrollo.

*Salud.

*Seguridad.

El canciller detalló que estos temas ya se habían tocado con anterioridad en la Cumbre de Líderes de América del Norte, pero se volverá a hacer énfasis en la integración regional, como lo ha sostenido el presidente López Obrador.

#EnLaMañanera | Migración, salud y seguridad, serán los temas de la Cumbre de Líderes de América del Norte pic.twitter.com/ZtXxZRhE9q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

¿Quiénes acudirán a la reunión con Joe Biden y Justin Trudeau?

Durante la reunión bilateral EU- México, estarán el secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; el asesor presidencial especial para las Américas, Chris Dodd; el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar; el embajador de Estados Unidos en Canadá, David Cohen y el director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González.

#EnLaMañanera | Se ha confirmado que este martes 10 de enero se realizará la Cumbre de Líderes de América del Norte en Palacio Nacional pic.twitter.com/YfX4fP1Rc9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

AMLO se reunirá con Justin Trudeau en Palacio Nacional

Se prevé que durante el 11 de enero también haya una reunión privada entre AMLO y Justin Trudeau.

También se espera que esté una comitiva de Canadá para abordar temas económicos, ya que se espera que estén la viceprimer ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland; la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly y la ministra de pequeñas empresas, promoción de exportaciones y comercio internacional, Mary Ng.