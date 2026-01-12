Tu celular, bajo lupa: lo que cambia con el nuevo registro

El 29 de junio es la fecha límite para registrar los celulares en México, un trámite que marcará un antes y un después en la forma en que se usan las líneas móviles. A partir de este proceso, toda línea estará vinculada a la información personal del usuario, la cual será recabada por las compañías telefónicas y puesta a disposición de las autoridades conforme a la ley.

Aunque el gobierno ha insistido en que no se pedirán datos biométricos, especialistas advierten que el verdadero debate no está solo en lo que se pide hoy, sino en cómo se puede cruzar esa información con otras bases de datos ya existentes.

¿Qué datos pedirán las compañías telefónicas?

Para registrar una línea, las empresas de telefonía solicitarán datos como nombre completo, CURP, número telefónico e identificación oficial. Con esto, cada chip quedará asociado a una persona específica, lo que, según las autoridades, busca combatir delitos como la extorsión y el fraude.

Sin embargo, expertos en datos y ciberseguridad señalan que el riesgo no está únicamente en la recolección, sino en el uso posterior de esa información y en la protección real que se le dé.

Qué dice el Artículo 44 sobre los datos biométricos

De acuerdo con el Artículo 44 de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “en ningún caso los proveedores del servicio móvil conservarán datos biométricos” de los usuarios.

En el papel, esto significa que huellas dactilares, iris o reconocimiento facial no forman parte del registro. No obstante, especialistas alertan que el problema podría venir por otro lado.

El cruce de información: la “trampa” técnica y jurídica

Jersaín Llamas, doctor en Ciencia de Datos, explica que aunque oficialmente no se recaben biométricos, la CURP ya está vinculada en otros sistemas a datos sensibles. “El gobierno dice: no recabamos biométricos, ok, pero la CURP, en ciertos casos, ya está ligada a huellas, iris, fotografía facial. Ahí la trampa es técnica y jurídica”, advierte.

En la misma línea, Miriam Padilla, especialista en protección de datos personales, aclara que los lineamientos actuales no obligan a recabar biométricos, pero recuerda que existen otras iniciativas, como la CURP biométrica, que podrían permitir esa vinculación a través del cruce de bases de datos.

Casi 100 millones de usuarios en una sola “caja”

Otro foco rojo es la concentración de información. En México hay cerca de 100 millones de usuarios de telefonía móvil , lo que significa que una enorme cantidad de datos sensibles quedará en sistemas que deben estar perfectamente blindados.

Gigi Agassini, consultora internacional en ciberseguridad, advierte que los ataques son cada vez más sofisticados. “Con inteligencia artificial, los robos de información aumentan todo el tiempo. Hoy vemos bases de datos vendiéndose en la dark web”, señala.

Los riesgos y las recomendaciones para el registro de celular

Ante este panorama, los expertos coinciden en que sí existen riesgos, especialmente de filtraciones, suplantación de identidad y fraudes. Por eso recomiendan extremar precauciones y desconfiar de mensajes o correos donde se pida registrar el celular a través de enlaces.

La recomendación es clara: realizar el registro únicamente por los canales oficiales de la compañía telefónica y no compartir datos personales en links sospechosos. El trámite es obligatorio, pero la seguridad de la información también depende de los propios usuarios.