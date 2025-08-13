Esta es la ubicación exacta del código de verificación en la página de la CURP

¿Tramitarás tu CURP? El Código de Verificación, también conocido como código de seguridad, es un elemento crucial en la página de la CURP que garantiza la autenticidad y seguridad de tu trámite; sin embargo, algunas personas tienen la duda de dónde se encuentra este código y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Qué es el código de verificación y por qué es importante para tramitar tu CURP?

El código de verificación de la CURP es un código alfanumérico que se genera de manera dinámica en cada consulta y su principal función es proteger contra el uso de bots o programas automatizados que intenten extraer información de la base de datos de manera masiva. Al requerir que un usuario ingrese manualmente este código, se confirma que la persona que realiza la consulta es un ser humano real, garantizando así la integridad del sistema.

¿Dónde se encuentra el código de verificación en la página para tramitar el CURP?

La ubicación del código de verificación es siempre la misma en la página oficial de la consulta de la CURP del Gobierno de México. Una vez que has ingresado tus datos personales para realizar la búsqueda, el código aparece justo debajo del formulario de captura de datos.

Específicamente, verás un recuadro con un código de caracteres distorsionados (una captcha) y al lado, un campo de texto en blanco donde debes escribir exactamente los caracteres que ves en la imagen. Es importante prestar atención a las mayúsculas y minúsculas, ya que el sistema es sensible a estos detalles.

Pasos para encontrarlo y utilizarlo:



Accede al sitio oficial de consulta de la CURP Llena el formulario con tus datos personales. Desplázate hacia la parte inferior del formulario. Identifica la imagen con los caracteres distorsionados. Ingresa el código en el recuadro de texto correspondiente. Haz clic en el botón de “Buscar” para continuar.

Si el código que ingresaste es incorrecto, el sistema te lo notificará y generará uno nuevo que deberás volver a escribir. ¡Listo! Ahora sabes dónde se encuentra este código para que puedas terminar tu trámite de CURP en la página.